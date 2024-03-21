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Hacılarlı Sanayici ve İş İnsanları iftarda buluştu

Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından iftar yemeği düzenlendi Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Görev yaptığımız 5 yılda ilçemize hayırseverlerimiz ve iş adamlarımızın katkılarıyla birçok proje ve tesis kazandırdık Gerçekten bu birlik ve beraberlik, bu samimiyetle hep beraber el birliğiyle Hacılar’a hizmet etmeye çalışıyoruz Rabbim birliğimizi daim etsin” dedi

EKONOMİ 21.03.2024, 12:30
Hacılarlı Sanayici ve İş İnsanları iftarda buluştu

Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından iftar yemeği düzenlendi. Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Görev yaptığımız 5 yılda ilçemize hayırseverlerimiz ve iş adamlarımızın katkılarıyla birçok proje ve tesis kazandırdık. Gerçekten bu birlik ve beraberlik, bu samimiyetle hep beraber el birliğiyle Hacılar’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, STK temsilcileri, Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şükrü Baktır, meclis üyeleri, sanayiciler ve iş insanları ile akademisyenler katıldı.
İftar yemeğinin ardından konuşan Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şükrü Baktır, vakfın faaliyetlerini 1971 yılından bugüne sürdürdüğünü belirtti. Baktır sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfımızın asıl amacı öğrencilere burs vermek olup, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 1100 öğrenciye her ay ortalama 2 bin TL burs vermekteyiz. Vakfımızın bütçesi 16 milyon TL’dir. Bunun yanı sıra ilçemizdeki camilerin yakıt ve temizlik gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugüne kadar vakfımıza emek veren herkese teşekkür ederim.”

53 YILLIK VAKFIMIZ GELİŞEREK HİZMETE DEVAM EDİYOR Daha sonra kürsüye gelerek Hacılar yardımlaşma ve dayanışma vakfının 53 yıllık süreçte gelişerek büyüyen, her yönetimin yeni vizyonu ile iyilik ve güzelliklere vesile olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmada;
“Vakfımızın ilçemize 53 yıldır neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Sayın valimiz de sağ olsun, toplantımıza da şeref verdiler ve katıldılar. Ben yönetim kurulumuza kıymetli Şükrü başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün bütçesi 15 milyonu bulan bir vakıftan bahsediyoruz. Vakfımız şehir içinde ve şehir dışında okuyan öğrenci kardeşlerimize bin 800 ila 2 bin TL aylık burs veriyor. Bizler de vakti saati gelince bayrağı güzel kardeşlerimize teslim edeceğiz. İş adamlarımız sadece burs vermekle kalmıyorlar, ilçemizde, ilimizde değil, ülkemizde de söz sahibi olan firmalar, dünyada da söz sahibi olan firmalar. Bilim ve sermayeyi birleştiren güzide topluluğumuz var. İş adamlarımız üretiyorlar, bilime saygı duyuyorlar, üretime katkı veriyorlar. İlçelerini de hiçbir zaman ihmal etmiyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığı yaptığımız bu 5 yılda ilçemize hayırseverlerimizin, iş adamlarımızın katkılarıyla yeni bir okul, yeni bir kütüphane, yeni bir sağlık merkezi, yeni bir kur'an kursu, yeni bir çim stat, kapalı salonunun tadilatı ve tabii ki bunların haricinde eğitime, okullarımızın her türlü gözden geçirilmesi, temizliğinden tutun da kitap desteğiyle ilgili çalışmalarda her zaman yanımızda oldular.” dedi.
Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise yaptığı konuşmasında, “Hacılar da göreve başlayalı 2 sene oldu. Geldiğim günden beri ilçedeki birlik ve beraberlik duygusunu görüyorum. Gerçekten bu birlik ve beraberlik, bu samimiyeti hep beraber el birliğiyle Hacılar’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

HACILAR, ÜLKENİN DERTLERİ İLE DERTLENENLERİN İLÇESİ
Hacılar’da ve Hacılarlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hacılar, dertli insanların memleketi ve bu dünyada kendine bazı şeyleri dert edinmiş. Komşusunun durumuyla dertlenmiş, memleketinin durumuyla dertlenmiş. Kayseri'de ne zaman bir ihtiyaç olsa, ne zaman birinin bir sıkıntısı olsa ve o sıkıntının gerçekten sıkıntı olduğunu, Hacılarlı birisi inanırsa elini değil, gövdesini taşın altına koyuyor ve o sıkıntıyı ortadan kaldırmak için herşeyi yapıyor. Bu sadece zenginler için değil, her Hacılarlı için geçerli ben böyle diyorum. Babalarınız hatta dedeleriniz belki de gerçekten çok güzel bir tohum atmış ve sizlere geçmiş. Sizlerden de görüyorum. Evlatlarınızla da dostuz, arkadaşız, onlara da geçmiş. İnşallah yüzyıllarca bu sürer.”
Program, Hacılar’da görev yapan belediye başkanları, vakıf başkanları ve yönetim kurulunun fotoğraf çektirmesinin ardından son buldu.

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