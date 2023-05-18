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Güven Endeksi yükseliş sonrası durağanlaştı

EKONOMİ 18.05.2023, 17:49
Güven Endeksi yükseliş sonrası durağanlaştı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre bileşik endekste iki ay sonra ilk gerileme yaşandı.ANKARA (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Nisan 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre nisan ayında faaliyetler çalışma gün sayısının azalması ile gerilerken, beklentiler iyileşti. İnşaat malzemeleri sanayisinde nisan ayında depremin olumsuz etkilerinin en aza indiği görülürken, Bileşik Endeks’te çok sınırlı bir düşüş yaşandı.  

BİLEŞİK ENDEKS’TE İKİ AY SONRA İLK GERİLEME

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; deprem afeti ardından mart ayında hızla toparlanan Bileşik Endeks, nisan ayında büyük ölçüde durağanlaştı. Bileşik Endeks nisan ayında bir önceki aya göre 0,21 puanlık düşüşle 70,15 puana geriledi. Bileşik Endeks deprem afetinin yarattığı olumsuz etkileri önemli ölçüde telafi ederken, nisan ayında daha çok seçime ilişkin iyimser öngörüler şekillendi.

Nisan ayında faaliyetlerin önemli ölçüde daraldığı belirtilen raporda; iç satışlar, üretim, ihracat ve cirolarda yüksek düşüşler gerçekleştiği vurgulandı. İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerindeki bu düşüşlerin ana sebebi ise çalışma gün sayısındaki azalma oldu. Sektördeki sanayi faaliyetleri iç pazarda daralma gösterirken, ihracat pazarlarında yeniden düşüş yaşandı. Bu gelişmeler sonucu nisan ayında neredeyse tüm alt faaliyet gruplarında önemli düşüşler meydana geldi.

Faaliyet Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı. Yurt içi satışlar nisan ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düşüş gösterdi. İhracatın nisan ayında belirgin şekilde gerilemesinde pazarlardaki yavaşlama etkili oldu. Buna bağlı olarak üretimde de nisan ayında yüksek bir düşüş yaşandı. Ramazan Bayram’ındaki tatilinin etkisiyle çalışma gün sayısındaki azalma üretimi de sınırladı.                                        

GÜVEN ENDEKSİ İKİ AYLIK YÜKSELİŞİN ARDINDAN DURAĞANLAŞTI

Rapora göre, 2023’ün şubat ve mart aylarında yükselen Güven Endeksi, nisan ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisindeki güvenin söz konusu dönemde durağanlaşması, faaliyetlerdeki düşüşlerden kaynaklandı. Buna göre Güven Endeksi tüm alt sektörlerde bir önceki ay ile neredeyse aynı seviyede gerçekleşerek bir değişim göstermedi. Güven seviyesi nisan ayında bir önceki aya göre sadece 0,02 puanlık artışla 34,27 puan seviyesinde gerçekleşti. Durağanlaşan Güven Endeksi kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. Yurt içi pazarlarda güven nisan ayında çok sınırlı ölçüde düşerken, ihracat pazarlarına olan güven ise sınırlı şekilde yükseldi.                   

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