Gürsu’da belediyenin denetimine fiyat tepkisi

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen ve ürün denetimleri gerçekleştirdi. Vatandaşlar, okul kantinlerinde fiyat denetiminin yapılmamasına tepki gösterdi.

BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, okul kantinlerinde yaptıkları denetim, vatandaşlardan tepki gördü. Okul kantinlerinde sadece hijyen ve ürün denetiminin yapılmasının bir anlam ifade etmediğini dile getiren vatandaşlar, “Okul kantinlerinde hijyeni, tarihi değil, öğrencilerimiz için fiyat kontrolü istiyoruz. Bir tost ne kadar? Neden bu kadar pahalı? Ayda 600 lira sadece yemek için öğrencimize veriyoruz. 3 çocuklu aile, ayda bin 800 lira tost parası veriyor çocuğuna. Asgari ücret 5 bin 500 lira. Geriye ne kaldı? Kira, elektrik, doğalgaz. Denetim yapmak için denetim yapılmasın. Hijyen kadar fiyat da önemli. Okul kantinleri kendilerine göre fiyat veriyorlar. Bu duruma biri artık dur desin” diye tepki gösterdiler.

“Çocuklarımızın sağlığını korumak her şeyden önemli” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Okullarımızın kantinlerinde olası sağlıksız ortamların oluşmasını önleyici denetimlerimiz Zabıta ekiplerimizce belirli dönemlerde gerçekleştirilmekte. Yapılan denetimlerde, okul kantinlerimizde çocuklarımızın sağlığının korunmasına yönelik özeni tespit etmek bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın sağlığını korumadaki hassasiyetleri için okullarımızın yönetimine ve görevli personellerine teşekkür ediyorum” dedi.