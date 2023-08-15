Güneydoğu'ya modern mezbaha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir İlçesinde Mezbaha inşaat çalışmalarına başladı. 1800 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Mezbaha’nın temeli atıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Her ilçeye modern Mezbaha kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir İlçesinde 1800 metrekarelik alanda Mezbaha inşaat çalışmasına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla Viranşehir İlçesinde modern Mezbahane için çalışmalar başladı.

Her ilçeye adil hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda et ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Viranşehir İlçesine modern Mezbaha tesisi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için inşa edeceği Mezbahanede aynı anda birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesiminin yapılacağı 1800 metrekare alan üzerinde içerisinde 8 Büyükbaş ve 24 Küçükbaş kesim yerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve idari alanlar yer alacak.