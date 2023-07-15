Güneydoğu Anadolu’ya 8.3 milyar liralık yatırım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 6 ilinde hizmet veren Dicle Elektrik, yeni yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ederken alacaklarının tahsiline yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.DİYARBAKIR (İGFA)- Özelleştirilmesinin ardından geçen on yılda 20 milyar TL’yi aşan yatırıma imza atan şirket, bir yandan da 18 milyar TL’yi aşan ödenmemiş bir borç yüküyle mücadele ediyor. Şirket, 2023 yılı sonuna kadar hizmet verdiği 6 il için başta şebeke yenileme ve güçlendirme olmak üzere 8,3 milyar TL’lik ek yatırımı tamamlamayı planlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgeye olan yatırımlarına ve insana dokunan sürdürülebilir projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dicle Elektrik’in Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay bu yıl özelleştirilmesinin 10. yılını geride bırakan şirketin, hizmet bölgesindeki yatırımları, sosyal projeleri ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarını aktarmak üzere basın mensuplarıyla buluştu.

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay konuşmasında, şirketin 2013 yılında özelleştirilmesinin ardından hızlı yükseliş hikayesini ve yörenin kalkınmasında üstlendiği kilit rolü anlattı. Dicle Elektrik olarak 6,3 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten Atalay, “Çevre ve insan odaklı bir yaklaşımla “Kayıpsız – Kesintisiz – Kaliteli” enerjiyi; hanelere, tarımsal sulama alanlarına ve kırsal bölgelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Toplam 84 bin km enerji nakil hattı ve 72 bin adet dağıtım trafosuna sahibiz. Türkiye genelinde abone başına yıllık ortalama 4.500 kWh elektrik tüketimi gerçekleşirken bölgemizde ise bu rakam 11.300 kWh ile ülke ortalamasının 2,5 katının üzerinde. Dağıtım şebekesine sunduğu yaklaşık 23.2 milyar kWh enerji ile 21 dağıtım şirketi arasında ikinci sırada yer alan ve İstanbul Avrupa Yakası’ndan sonra en çok enerji sarfiyatı gerçekleştiren şirketiz.” dedi.