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Güney Kore’nin yapılarına Türk taşları prestiji

EKONOMİ 19.02.2024, 09:33
Güney Kore’nin yapılarına Türk taşları prestiji

Dünya’nın 190 ülkesinde görkemli yapılarına binlerce renk ve deseni ile değer katan Türk doğal taşları, 21-24 Şubat tarihlerinde Korea Build Week 2024 KINTEX fuarında yerini alacak. Türk doğal taş sektörü, Güney Kore pazarında büyümek istiyor.İZMİR (İGFA) - Mermer ihracatında dünya lideri olarak  Güney Koreli doğal taş ithalatçılarının, tasarımcıların, müteahhitlerin talep edeceği her türlü doğal taşı tedarik edebilecek çeşitliliğe sahip olduklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, çok uzun soluklu ve karşılıklı kazan-kazan felsefesiyle hareket edecek iş birliklerini kurmak için Kore Cumhuriyeti’nde olacaklarını, iki ülke arasındaki gönül bağının da katkısıyla ABD’de elde ettikleri başarıya Güney Kore Cumhuriyeti’nde de kısa sürede ulaşılacağını, güzel iş birlikleri kurulacağına inandıklarını ifade etti.

YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK DOĞAL TAŞ İTHALATLARI VAR

Güney Kore’nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olduğuna dikkati çeken Alimoğlu, “Güney Kore, doğal taş ihtiyacını ithalatla karşılıyor. İşlenmiş doğal taş ithalatında dünya sıralamasında üçüncü basamaktalar. Türk doğal taş sektörü olarak Güney Kore’yi hedef pazar olarak seçtik. Amacımız Kore’nin yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ihtiyacını standartlara ve kullanıcıların beğenilerine uygun renk ve desenlerde Türk doğal taşlarıyla karşılamak olacak. Hedefimiz Kore pazarında 50 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmak. Korea Build Week (KINTEX) Fuarı’nda hall 2’de Türkiye pavyonunda Güney Koreli doğal taş ithalatçısı dostlarımızı bekliyor olacağız. Güney Kore Cumhuriyeti’nde bulunacağımız süreçte Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA), Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği (ICAK) yanı sıra Mimarlar, İç Mimarlar ile de toplantılarda bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Türk doğal taş sektörü, Korea Build Week 2024 KINTEX fuarında Güney Koreli ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara “Dünya’da Doğal Taş Trendleri ve Türk Doğal Taşları” sunumu gerçekleştirilecek.

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