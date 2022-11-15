Güney Egeli Kadın Kooperatifleri 'KUŞAKK'ta buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla’da yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), bölgedeki üretim odaklı kooperatiflerin güçlenmesine yönelik çalışmalarına Kuşadası’nda iyi uygulama ve tecrübe paylaşımı ziyaretiyle devam etti.AYDIN (İGFA) - GEKA Aydın, Denizli ve Muğla Ticaret İl Müdürlükleri işbirliğiyle, her üç ilden yaklaşık 40 kadın girişim kooperatifi temsilcisinin, bölgedeki iyi uygulama örneklerini görmeleri ve tecrübe paylaşımı yapmaları için Kuşadası Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifine (KUŞAKK) ziyaret gerçekleştirdi.



GEKA’nınÜretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP) faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikte öncelikle kooperatiflerin ulusal pazarlara entegrasyonuyla ilgili "İlham Veren Örnekler"ile üretici örgütlerine yönelik "Devlet Destekleri" hakkında bilgi verildi. Kuşadası Ticaret Odasıtoplantı salonunda bir araya gelen kooperatif temsilcilerine ulusal e-ticaret pazarları, instagram ve influencer reklamları, UNDP İşten Sosyal Uyuma projesi kapsamında erişime açılan www.anadoludakiler.org sitesi hakkında sunum yapıldı.

KUŞAKK binası ve seramik atölyesinin ziyaret edildiği etkinliğin ikinci kısmındaKUŞAKK yetkilileri katılımcılara, KUŞAKK Koop’un kurulma sürecini ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri anlattılar. GEKA’nın"Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" ile desteklediği “Kuşakk’tan Kuşağa Yaratıcı El Sanatları Projesi” kapsamında yapılan çalışmalara da değinen KUŞAKK yetkilileri, Kuşadası’na has yerel motifleri ve el sanatlarını geliştirerek katma değeri yüksek özgün hediyelik eşya, aksesuar ve tekstil ürünleri gibi geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını anlattılar.

Ziyarete Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Muğla İl Müdürü Gülşah Yalçınkaya ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri Hatice Dağ Topuz ve Nesrin Çetinkaya ile GEKA Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Numan Katıksız, uzmanlar Gülşah Öselmiş, Nazlıcan Nasırlar ve Hüseyin Çiftci katılım sağladı.

Ziyaret kapsamında, Güney Ege kooperatiflerinin tanışması ve yeni iş ağları oluşturmaları sağlanarak gelecekte kurulacak olası işbirliklerinin de önü açıldı.