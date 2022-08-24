Güney Ege'ye 10,5 milyon liralık SOGEP desteği

GEKA’nın, Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüttüğü 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nda Aydın, Denizli ve Muğla’dan 8 adet proje destek almaya hak kazandı. Hayata geçirilecek 8 adet projeye toplam 10 milyon 500 bin TL destek verildi.İZMİR (İGFA) - GEKA’nın bağlı bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürüttüğü2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında geçtiğimiz aylarda Aydın, Denizli ve Muğla’dan 86 adet proje önerisi alındı.

Yapılan ön değerlendirme sonucu toplam 15 adet proje Ajans katkısı ile geliştirilerek Bakanlığa sunulmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda Denizli’den 2, Aydın ve Muğla’dan ise 3’er olmak üzere bölgeden toplam 8 adet proje başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi.

Köşk Belediyesi’nin “Köşk Kestane ile Güçleniyor”, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın “El Sanatları Atölyesi Projesi”, Bozdoğan Kaymakamlığının “Çam Fıstığı Üretimi İstihdamı Destekliyor, Ekonomiyi Büyütüyor”, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Umudunu Mesleğinle Yaşat”, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli”, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün “Doğal Kozmetik Ürün Relikt Endemik Sığla Yağı İşlenmesi ile Kooperatif ve Dezavantajlı Üyeleri Kazanıyor”, Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin “Kadın Eliyle Katmadeğere Dönüştürülen Ürünlerin Kadının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısını Güçlendirmesi” ve Seydikemer Kaymakamlığının “Yöresel Sanatlar Atölyesi” projeleri destek almaya hak kazandı.

Proje sahibi kurum ve kuruluşlarla sözleşme imza süreçlerinin tamamlanmasından sonra projelerin uygulama aşamasına geçilecek.

Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları giderecek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlayacak, istihdam edilebilirliği ve olanaklarını artıracak, sosyal içerme, sosyal girişimcilikile yenilikçiliği destekleyecek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını da yaygınlaştıracak projeler ile sosyal kalkınmada nitelikli gelişim sağlanacağı kaydedildi.