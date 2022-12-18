GÜNEŞDER Serdar Ekiz'e emanet

Kısa adı GÜNEŞDER olan Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği, yaptığı ilk genel kurulda Serdar Ekiz'i başkanlığa seçti.ANKARA (İGFA) - Güneş Enerjisi Santralleri sahiplerini aynı çatı altında buluşturan Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği’nin (GÜNEŞDER) 1. Olağan Genel Kurulu Ankara’da toplandı.

GÜNEŞDER Genel Kurulu’nda, lisanssız güneş santrali işletmecilerinin sorunları da ele alınırken, üyeler çözüm önerilerini dile getirdi. GÜNEŞDER Başkanlığını Çiğdem Dilek’ten devralan Serdar Ekiz, yaptığı değerlendirmede, 2012 yılından bu yana faaliyette olan lisanssız güneş enerjisi sektörü yatırımcılarının birlikte tek bir çatı altında güç birliği oluşturmalarının önemini dile getirdi.

Çankaya’daki dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda GÜNEŞDER’in yönetim organları belirlendi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu oybirliği ile seçildi. GÜNEŞDER Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Mayıs 2022’deki kuruluşundan itibaren başkan yardımcılığı görevini üstlenen Serdar Ekiz, GÜNEŞDER’in yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimde Mehmet Özer, başkan yardımcılığı, Çiğdem Dilek yazmanlık görevini, Kazım Çolak ise saymanlık görevini üstlendi.