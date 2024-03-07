Güneş sektörü SolarEX İstanbul'a hazırlanıyor

Türkiye’nin sektördeki potansiyelini ortaya çıkarmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak için var gücü ile çalışmalarını sürdüren, sektörden aldığı güven ile sınırlarını uluslararası arenaya taşıyan SolarEX İstanbul, 4-6 Nisan 2024 tarihlerinde 16.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Güneş sektörünün dünyadaki en büyük 5.buluşması için geri sayım başladı.

Uluslararası arenada statü kazanarak güneş enerjisi ve teknolojileri sektöründe dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan SolarEX İstanbul, Türkiye yüzyılını güneşin gücüyle büyütmek için milyon dolarlık anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni eklenen salonları ile 65 bin metrekarelik fuar alanında yerli ve yabancı 500’e yakın katılımcı firması ve binlerce ziyaretçisi ile kapılarını açmaya hazırlanan etkinlik, sektör için yeni yatırım alanları yaratmaya ve sektöre yön vermeye devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’nin uluslararası arenada sektöründeki ilk ve en büyük organizasyonu SolarEX İstanbul, 16. yılında güçlü ve hızlı büyümesini sürdürerek dünyanın dört bir yanında yapmış olduğu reklam ve tanıtım çalışmaları ile sektörün en iyi oyuncularını ve satın alım heyetlerini sektörün çatı organizasyonu olarak bir araya getiriyor.