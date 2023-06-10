Gündoğdu, Ulsan Sanayi Festivali’ne katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’nin önemli şehirlerinden Ulsan’da düzenlenen 2023 Ulsan Sanayi Festivali’ne davet edildi.KOCAELİ (İGFA) - Sanayi ile özdeşleşmiş dünya kentlerinin buluştuğu festivale Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı temsilen Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Büyükşehir Meclis Üyesi Selahattin Kabadayıoğlu ile Fatih Durmuş katıldı. Davet, 2002 yılından bu yana ikili ilişkilerin geliştirildiği Kocaeli-Ulsan birlikteliğine güç kattı.

ULSAN’IN ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİ

Genel Sekreter Gündoğdu ve beraberindekiler program kapsamında Ulsan Büyükşehir Belediye Başkanı Ki Doo-gyum ile görüştü. Buluşmada Doo-gyum, ilk fırsatta Kocaeli’ne gelerek kenti tanımak istediğini söyledi. Kocaeli heyeti daha sonra dünyanın en büyük gemi inşa tersanesi olan Hyundai Ağır Sanayi Tesisleri’ni ve Hyundai Motor Sanayi Tesisleri’ni ziyaret ederek Kore ve Ulsan’ın endüstrileşme süreçleri hakkında bilgiler aldı. Gündoğdu ve beraberindekiler Güney Kore’deki Türk Şehitliği’ni de ziyaret etti.

ULSAN EKOLOJİSİNİN DEĞİŞİMİ

Dört gün süren ‘2023 Ulsan Sanayi Festivali’nin en önemli özelliği geçit töreni oldu. Törende, çevre dostu arabalara, petrokimya ve gemiler gibi büyük yerel endüstrilerin yanı sıra Ulsan ekolojisinin değişimini gösteren geçmişe yolculuk yer aldı. Festivalde endüstriyel alanlar, deneyim alanları ve yemek alanları da dahil olmak üzere yaklaşık 240 sergi ve deneyim alanı da kuruldu ve işletildi. Festivalin kapanış töreni ise havai fişekler ve dron gösterisi ile süslendi.

KOCAELİ-ULSAN İŞ BİRLİĞİ

2002 yılından beri Kocaeli ve Ulsan arasında çeşitli alanlarda işbirliği teşkil edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak 2017 yılında Genel Sekreter düzeyinde Ulsan Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükşehir oluşunun 20. yılı kutlamalarına katılım gösterdi.

DOO-GYUM’DAN BÜYÜKAKIN’A ÖZEL DAVET

Festival öncesinde Başkan Büyükakın’a bir davetiye gönderen Ulsan Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Doo-gyum, “Öncelikle Ulsan ile olan dostane işbirliğinizi ve fikir alışverişlerinizi her zaman özel ilgi gösterdiğiniz ve çaba sarf ettiğiniz için size en içten teşekkürlerimi sunarım. Ulsan, 2002’den beri Kocaeli şehriyle iyi bir ilişki içindedir. Ulsan, Kore'de merkezi bir çevre dostu yüksek teknoloji sanayi şehri olmaktan gurur duymaktadır. 35 yıl sonra ilk kez Ulsan Sanayi Festivali'ni düzenlemeyi planlıyoruz. Ulsan Büyükşehir’in gurur kaynağı olan bu festivali temsili bir festival olarak sadece Ulsanlıların değil, yurt dışındaki kardeş ve dostluk şehirlerimizin de festivali birlikte doyasıya yaşamasını bekliyoruz’’ ifadesini kullanmıştı.