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Günde 7 bin ton asfalt üretecek

EKONOMİ 29.04.2023, 09:16
Günde 7 bin ton asfalt üretecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni asfalt üretim merkezi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti Tesisinde incelemelerde bulundu. 70 bin metrekarelik alana kurulan tesiste, günlük olarak 7 bin ton asfalt üretimi yapılacak.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni Asfalt Plenti Tesisinin 7 bin ton ve MESTON’un 3 bin ton asfalt üretimi ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin günlük 10 bin ton asfalt üreteceği bilgisini vererek, bu rakamın Malatya’ya yetecek kapasitede olduğunu belirtti.

 Demir, “7 bin ton kapasiteli yeni tesis kuruyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı M. Hakan Demir, yeni tesis hakkında bilgiler aktararak, “Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni asfalt plentinde incelemelerde bulunuyoruz. Günlük 7 bin ton kapasiteli yeni tesis kuruyoruz. Aynı zamanda 6 bin tonluk depolama sahamızı da yapacağız.  Dolayısıyla yeni tesisimiz en yeni teknoloji ile günümüz şartlarına uygun asfalt, bitümlü sıcak karışım (BSK) üretimi yapabilecek kapasitededir.  Asfalt Plenti Tesisinde üreteceğimiz bütün asfaltlarla Malatya’mızın bütün ihtilaçlarını karşılayacağız. Tesisimizin Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Okyay, “Günlük asfalt üretimimizi 2 katına çıkarmış olacağız”

Asfalt Plenti Tesisinin tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Büyükşehir Belediyemizin teknik kapasitesini artırmak amacıyla, yeni sahamızda hem asfalt plenti hem de ekipmanlarımızın oluşacağı yeni bir saha planladık. Vaziyet planımızın içerisinde bütün iş makinalarımızın depolanma alanları, idari binalarımız olacak. Aynı zamanda yeni üretim alanımızda burası olacak. Asfalt Plenti Tesisinde tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah en ısa zamanda asfalt üretimine başlayacağız. Son teknoloji ve dijital sistemle üretim yapılacak. Böylelikle kaliteli BSK çıkarmış olacağız. Bir de günlük asfalt üretimimizi 2 katına çıkarmış olacağız” diye konuştu.

Gürkan, “Malatya’mıza yetecek kapasitede”

Asfalt Plenti Tesisinin Malatya’ya ve Malatyalı vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Başkan Gürkan, “Tabii bir taraftan acı bir tablo var. Depremler dolayısıyla şehrimiz yıkılmış ve şehrimizin yeni planlamasını yapıyoruz. Tekrar şehrimizi imar ve ihya etmek durumundayız. Şehrimizi yeniden inşa ederken, yeni şeylere de ihtiyaç var.  Taş ocaklarına, mıcır ocaklarına, beton santrallerine, asfalt plentlerine ihtiyaç var. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün bunların tedbirlerini almıştır. Bir taraftan bütüncül şehir planları yapıyoruz bir taraftan haksız rekabet olmaması için taş ocakları açıyoruz bir taraftan beton santralleri kuruyoruz bir taraftan da asfalt üretim tesisi kuruyoruz. İnşallah en kısa zamanda tesisimiz üretime başlar ve günde 7 bin ton asfalt üretimi yapacaktır. Alanımızda depolama alanı olacak ve araçlarımızın sevk ve idaresi de buradan yapılacaktır. Yani şehrin her bölgesine rahat ulaşma noktasında ve şehrimizin altyapısının yapılması noktasında asfalt üretim merkezimiz günlük 7 bin ton asfalt üretecek. Diğer plentimizle birlikte 10 bin tona yakın asfalt üretimi yapılacaktır. Bu rakam da Malatya’mıza yetecek kapasitede olacaktır. Tesisimizin Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkacak, Malatya’mız eski ihtişamlı günlerine gelecektir. Devletimizle ve milletimizle el ele vererek Malatya’mızı mazisine layık istikbaline hazırlayacağız. Tesisimizin tekrardan Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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