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Gümüldür mandalinasına 'tuzak'lı koruma

EKONOMİ 30.06.2022, 13:59
Gümüldür mandalinasına 'tuzak'lı koruma

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İzmir’in mandalina üretiminde öne çıkan Menderes, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde üreticilere 2 bin 500 adet Akdeniz meyve sineği tuzağını İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla dağıttı.İZMİR (İGFA) - Dünyaca meşhur Gümüldür mandalinası Akdeniz meyve sineğinden tuzaklarla kurtulacak.

Gümüldür Pazar Yeri’nde düzenlenen törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ithalatçı ülkelerin Akdeniz meyve sineği zararlısına sıfır toleransla yaklaştıklarını o nedenle Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele konusunda üreticilere her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

Türkiye’de 2021 yılında 1 milyon 585 bin ton mandalina üretildiği bilgisini paylaşan Uçak, “Bu üretimin 930 bin tonunu ihraç ettik. Narenciye ihracatımız 934 milyon dolar iken, bunun 453 milyon dolarlık dilimi mandalina ihracatı oldu. Bu kadar yüksek değerde ihracatımızın olması bizleri tabi ki mutlu ediyor. Ancak bu rakamların artması için dünya pazarında rekabet üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu üstünlüğün sağlanması için kalite yönünden ithalatçı firmaların taleplerine uygun ürünler yetiştirmeliyiz ayriyeten kalıntısız ve ruhsatlı ilaçlar kullanmalıyız. Üreticilerimizin her alanda desteklenmesinin ihraç ürünlerimize sağlanacak katma değer açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler ihracatçılar olarak üreticilerimizin daha kaliteli, daha verimli olarak  ürün üretmesi için bizlere düşen destekler varsa her zaman üreticilerimizin yanında olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesine 2 bin 500 adet tuzak temin ettiklerini anlatan Uçak, İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz ve Selçuk, Menderes, Seferihisar ilçelerinde bulunan mandalina üreticilerine yönelik 'Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları' Projesi’nin başlayacağı müjdesini verdi.

Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtım töreninde konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, organik tarımın doğduğu kent olan İzmir’de 150 bin çiftçinin aileleriyle birlikte 3,8 milyon dekar alanda yaptığı tarımsal üretimle 4,5 milyon nüfuslu İzmir’in geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Menderesli üreticiler adına konuşan Aygün Ali Cevizci, Akdeniz meyve sineğiyle biyoteknik mücadelenin çok önemli olduğunu, günümüzde dekarda biyoteknik mücadelenin dekarda  550 TL maliyeti olduğunu, devletin verdiği 100 TL desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

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