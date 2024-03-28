Gülsoy : "Her yol Kocasinan’a çıkıyor, Kocasinan’dan geçiyor"

Kayseri Ticaret Odası Mart ayı olağan meclis toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Başkan Ömer Gülsoy, “Orta Vadeli Program İşliyor, Dengelenme sürecine girdik. Yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Yol doğru, ekonomik program doğru. 2024 Yılı Kar Yılı Değil, Ar Yılıdır.” dedi. Başkan Çolakbayrakdar’da yeni döneminde 7’den 70’e her kesime yönelik birbirinden farklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart Ayı olağan meclis toplantısı Kapris Park Balo ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı meclis toplantısına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim, Yüksek İstişare, Disiplin ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıda Mart ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Kocasinan Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek başladı.

Kayseri’de her yolun Kocasinan’a çıktığını, Kocasinan’dan geçtiğini belirten Başkan Gülsoy, “2015 yılında devraldığınız bayrakla Kocasinan’ı dönüştüren, geleceğe taşıyan, insanı merkezine alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışınızla bu güne kadar gururla taşıdınız. İnşallah 31 Mart'ta halkın teveccühü ile çıkacak olan sonuçla yeni dönemde de aynı inançla, azimle, heyecanla, vizyoner projelerinizle ve Kayseri Sevdanızla çalışmalarınıza devam edeceğinize yürekten inanıyoruz. “ dedi.

“EN BÜYÜK VE ÖNCELİKLİ SORUN ENFLASYON”

Konuşmasında ekonomide yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Gülsoy, “Türkiye ekonomisinin en büyük ve öncelikli sorunu enflasyondur. Ekonomiye dair yaşadığımız pek çok sorunun temelinde yüksek enflasyonun olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Devlet, millet el ele vererek enflasyonla mücadele etmeliyiz. “ dedi.

“FİYAT İSTİKRARI ÇOK ÖNEMLİ”

İş dünyası açısından fiyat istikrarının önemine vurgu yapan Gülsoy, “ Fiyat istikrarı için her türlü fedakarlıklara katkı vermeliyiz. Enflasyonla mücadelede; fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor. Bizler inanıyoruz ki bu süreç uzun olabilir ama sorunlarımız çözümsüz değil. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacaktır. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum “ diye konuştu.

“UZUN VADELİ FİNANS KAYNAKLARINA ERİŞMEMİZ GEREKİYOR”

Finansmana erişim, piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı gibi ekonomik sorunların devam ettiğini belirten Gülsoy, “Bizler önümüzün açık olduğuna inanıyoruz. Risk iştahı hala güçlü duruyor. Ama bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak hiç te kolay değil. Finansa erişim konusunda bir rahatlama var ama finansmanın, yüksek mali yükünü taşıma noktasında beklenen seviyede değil, Finans sektörü ile reel sektör birbirinden ayrılmaz parça… Bu sebeple finans sektörünün atacağı adımları uzun vadede düşünerek atması gerekiyor. Piyasaların hareketlenmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması için sürekli dile getirdiğimiz üzere uzun vadeli finans kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, ticaretine devam etsin. İstihdam oluştursun. Bu yöndeki olumlu adımları yakından takip ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.

“YOL DOĞRU, EKONOMİK PROGRAM DOĞRU”

Moral bozucu haberlere olumsuz söylemlere kulak asılmaması gerektiğini belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta Vadeli Program (OVP) İşliyor, Dengelenme sürecine girdik. Yaşadığımız sıkıntıları aşacağız. Yol doğru, ekonomik program doğru. Seçimler bittikten sonra pozitif anlamda değişikleri hep beraber göreceğiz. İnşallah yıl sonunda da enflasyonun düştüğünü de görmeye başlayacağız. Her gecenin sabahı, her kışında baharı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü biz filmin aynısını daha önce de gördük. En büyük rahatsızlığımız yüksek enflasyon. Bu sadece bizim sıkıntımız değil, Türk halkının tamamının sıkıntısı. Kararlı bir siyasi irade ile doğru bir ekonomik program ile iyi yoldayız. “

“2024 YILI KAR YILI DEĞİL, AR YILIDIR”

Konuşmasının sonunda üretici ve tüccarlara çağrıda bulunan Gülsoy, “Tüm üyelerimizi, üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. 2024 Yılı Kar Yılı Değil, Ar Yılıdır. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim.” diye konuştu.

“KOCASİNAN’I GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER ÜRETİYORUZ”

Mart ayı meclis toplantısının konuğu olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’da yaptığı ve yeni dönemde yapacağı projeleri sunum eşliğinde meclis üyeleriyle paylaştı. Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak projeler ürettiklerini söyledi. Toplantının sonunda KTO Başkanı Gülsoy ile Meclis Başkanı Arslan, Çolakbayrakdar’a plaket taktim etti. Meclis toplantısının ardından hep birlikte iftar açıldı.