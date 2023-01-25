Gülipek Testil sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

72 yıldır tekstil sektöründe yer alan ve Türkiye'nin ilk Teknik Tekstil Entegre Tesisi olan Gülipek Tekstil, 2021 yılında gerçekleştirdiği; üretim, ekonomik, yönetim performansları ile sosyal sorumluluk ve tasarruf projelerini şeffaf şekilde ele aldığı 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı.BURSA (İGFA) - Temiz enerjiye geçişten çalışanlarının gelişimine kadar geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik faaliyetlerini sürdüren Gülipek Tekstil Genel Müdürü Hakan Turbil, 2 yıl önce ortaya koydukları sürdürülebilirlik yol haritasını kararlılıkla devam ettirdiklerini belirtti.

Turbil, 2021 yılından itibaren her yıl, GRI Standartları – temel düzey kılavuzu ve kabul görmüş raporlama standartları çerçevesinde hazırlanan 'Sürdürülebilirlik Raporu' neticesinde Gülipek Tekstil'in yeni strateji ve hedefler belirleyerek, iyileştirme çalışmaları oluşturulduğunu kaydetti.

Dokuma, iplik üretimi ve kumaş boyama alanlarında hizmet veren ve Türkiye’de bulunan ilk Teknik Tekstil Entegre Tesisi olan Gülipek Tekstil, Sürdürülebilirlik prensipleri ile teknoloji odaklı üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

2021 Kış ve 2022 Koleksiyonunu “Sürdürülebilir Koleksiyon” olarak hazırlayan şirket; tüm tedarik zinciri boyunca ürünlerini, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, sorumlu üretim, ürün güvenliği ve kalite standartlarını gözeterek, recycle, organik pamuk, BCI ve karışımlarını kullanarak hazırladı.

Söz konusu 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporunda ayrıca, SKA Hedeflerini karşılayan ve 2021 yılında gerçekleştirilen 7 adet, 2022 yılında ise gerçekleştirilmesi planlanan 16 adet;inovatif, istihdam arttırıcı, eğitimi destekleyici, döngüsel ekonomiye katkı sağlayan, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik iyi proje örnekleri ve 2023 yılında kurulması planlanan Yeşil İplik Fabrikası'nın proje detayları da ayrıntılı olarak açıklandı.