Gülipek Tekstil, Karbon Ayakizi Raporunu yayımlandı

72 yıllık tecrübesi ile Bursa’da kumaş boyama ve teknik tekstil iplik üretimi konularında faaliyet göstermekte olan Gülipek Tekstil, sorumlu üretim ve inovatif projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Geniş bir çerçevede yürütmekte olduğu bu projeler, 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

İşletmenin Sürdürülebilirlik ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Büşra Yoldaş, 2023 yılında iddialı projelere imza attıklarını belirterek, 1 yıl boyunca üretim faaliyetleri sırasında oluşan karbon ayakizi miktarını ve tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını, yöneticilerimizin katıldığı toplantılarda incelemekte vebu doğrultuda karbon ayakizini azaltmak amacıyla projeler yürüttüklerini söyledi.

"Her sene karbon ofsetlemek amacıyla Ege Orman Vakfı ile ortak proje kapsamında Gülipek Koruları oluşturmaktayız" diyen Yoldaş, "Çalışma arkadaşlarımızın da katılımı ile önümüzdeki günlerde, dördüncü korumuzu doğayla buluşturacağız. Faaliyetlerimiz sırasında çevre ve insana sorumlu üretim gerçekleştirmek birinci önceliğimizdir. Her sene gerçekleştirilen çevre ve sosyal uygunluk konularındakidenetim sonuçları da bunu kanıtlar niteliktedir. Bu denetimlerin en önemlilerinden biri;müşterimiz ve tedarikçilerimiz tarafından takip edilebilen Higg Index doğrulamalarıdır. Nisan ayında gerçekleşen Higg FEM doğrulamamız sonucunda; Türkiye’de ilk kez en yüksek puan olan 93,4 ile 2022 doğrulamasını tamamlamanın gururunu yaşamaktayız. Bu başarılarımızın arkasında çok ciddi bir ekip çalışması ve yönetici desteği mevcuttur. Sadece bu denetimde değil yönetimden aldığımız destek ve ekibimizin özverili çalışmalarıyla, gerçekleştirilen tüm denetimlerde yüksek skorlar almamız, konulara olan yaklaşımımızı ve sürdürülebilirliğin çalışma şekli haline geldiğinin ispatıdır" diye konuştu.

Yoldaş, Gülipek Tekstil olarak güçlü ve tecrübeli kadro ile yenilikçi çalışmalara, 2023 yılında da hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.