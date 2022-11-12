GUHEM öğretmen arıyor

GUHEM Uzay ve Havacılık Alanında Yön Gösteren Öğretmenleri ArıyorBURSA (İGFA) - Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uzay ve havacılık alanında yön gösteren öğretmenleri arıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ödüllerin sahiplerinin açıklanacağı yarışmanın son başvuru tarihi 14 Kasım olarak belirlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM tarafından ilk kez düzenlenen “Uzay ve Havacılık Alanında Yön Gösterenler” ödülleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sahiplerini bulacak. Astronomi, uzay ve havacılık eğitimiyle ya da bu alanlarda toplumda farkındalık oluşturmakla ilgili yaptıkları çalışmalarla fark yaratan öğretmenler, 14 Kasım tarihine kadar GUHEM’in web sitesinden başvurularını yapabilecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE AÇIKLANACAK

Astronomi, uzay çalışmaları ve havacılığın günümüzün en önemli çalışma alanlarından olduğunu ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu şunları söyledi: “Bu alanlardaki çalışmalar ve etkinlikler öğrencilerimizin bilime ilgi duymasını sağlayan en önemli araçlardan. Astronomi, uzay ve havacılık konularının çocuklarımıza aktarılmasında değerli öğretmenlerimizin büyük bir özveriyle çalıştığının farkındayız. Bu nedenle GUHEM olarak “Uzay ve Havacılık Alanında Yön Gösterenler” ödülleriyle öğretmenlerimizi onurlandırmak istedik. Bu alanlarda toplumda farkındalık oluşturmak ile ilgili yaptıkları çalışmalarla dereceye giren öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız”

SON BAŞVURU TARİHİ 14 KASIM

Astronomi, uzay ve havacılık alanından en azından birinde fark yarattığını düşünen ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir kurumda çalışan öğretmenler 14 Kasım tarihine kadar başvurularını GUHEM’in web sitesinden iletebilecekler.