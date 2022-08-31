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Gübrenin de sahtesi çıktı! Bakanlıktan sahte gübre operasyonu
EKONOMİ 31.08.2022, 08:40
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 66,45 ton sahte gübre ele geçirdiELAZIĞ (İGFA) - Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar ilçesi Çakırbaş köyünde sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu depoda inceleme yapan ekipler, deponun herhangi bir firmaya ait gübre dağıtıcısı olmadığını belirledi. Yapılan incelemede bandrol ve barkodlarının da sahte olduğu tespit edilen 66,45 ton sahte gübreye el konuldu.
Firma ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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