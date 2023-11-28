Gram altında beklenmeyen yükseliş!

Bursa Kapalıçarşı kuyumcu esnafını ziyaret ettik ve altının güncel satış fiyatlarını sorduk.Ömer DEMİR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Altın fiyatları, dolar ve Fed’in faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentilerinden destek alarak, altı ayın zirvesine yükselirken yatırımcılar ABD enflasyon verisine odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.57 yükselerek 2,013.86 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Herkes Duysun ekibi olarak Bursa Kapalıçarşı esnafının görüşlerini aldık.

Gram altında 10 TL’lik bir artış olduğunu vurgulayan kapalı çarşı kuyumcu esnafı, “Bu hafta geçen haftaya göre gram altında 10 TL kadar bir artış oldu. Bu hafta, havalarda soğuduğu için yatırımlık altına yönelim oldu. Altın uzun vadede her zaman kazandırır, kesinlikle uzun vadeli tercih edilmelidir. Gram altın güncel satış fiyatı bin 875 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 3 bin 113 TL” dedi.