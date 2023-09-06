Gözler 'Orta Vadeli' hedeflerde

Türkiye ekonomisine ilişkin politika ve hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Orta Vadeli Program, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Program ile 3 yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.

Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.