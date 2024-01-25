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Gözler 'Merkez'in kararında!
EKONOMİ 25.01.2024, 13:01
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün gerçekleştireceği toplantı ardından yılın ilk faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.BURSA (İGFA) - Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yapılacak toplantı sonrası saat 14.00'da yılın ilk faiz kararı açıklanacak.
Merkez Bankası geçen ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı.
Ekonomistler, politika faizinin bugün de 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyor.
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|6. Rizespor
|21
|32
|7. A.Demirspor
|22
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|21
|29
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|22
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|19
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|19
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|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
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|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
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|7. Brighton
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|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
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|14. Brentford
|20
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|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
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|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
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