Gözler 'Merkez'in kararında

Daha önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükselten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Bankanın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.