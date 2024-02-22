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Gözler 'Merkez'in faiz kararında
EKONOMİ 22.02.2024, 09:23
Piyasalarda bugün gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı Şubat ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı toplantı sonrasında karar, bugün saat 14.00'te açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bankanın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde bugün ilk kez toplanacak.
Yapılacak toplantı sonrasında saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.
Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti.
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