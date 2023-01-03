Gözler bugün zam oranlarında

Memur ve emeklinin zam oranı bugün belli olacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamı, bu oranın açıklamasında belirleyici olacak.ANKARA (İGFA) - Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak rakamlarla belirleyici olacak.

Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek olan 2022'nin son 6 aylık enflasyon verisi, milyonların gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Hatırlanacağı gibi, Temmuz ile Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11 olarak gözüküyor.

Bu arada Memur-Sen'in beklentisi asgari ücretteki iyileştirme yapılması gerektiği yönündeydi.