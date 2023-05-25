Gözler bugün 'Merkez'in faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Piyasaların beklentisi, Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizini sabit tutması yönünde.

Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası, Şubat ayında 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından Mart ve Nisan aylarını pas geçerek politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

TCMB, geçen ayki faiz kararının ardından yayımlanan metinde "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadelerini kullanmıştı.