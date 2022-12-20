Gözler bugün 'asgari' komisyonda... Asgari ücret için üçüncü kez toplanılıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve saat 14.00'te başlayacakANKARA (İGFA) - Günün en önemli gündem maddesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştireceği üçüncü toplantı oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve saat 14.00’te başlayacak bu toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık’ta, ikincisi ise 14 Aralık’ta yapmıştı.

Gözlerin çevrildiği toplantı için Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan istenen veriler değerlendirecek.