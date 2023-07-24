Göletler çiftçinin yüzünü güldürüyor

Haymana ilçesinin Sındıran Mahallesi’ne inşa edilen 54 bin metreküp su hacmine sahip sulama göletinden yaklaşık 1500 dekar‘ kuru tarım’ alanına 6 bin metre uzunluğunda sulama borusu uzatılarak çiftçilere ‘sulu tarım’ yapma imkânı sağlandı. Göletten arazilerine sulama yapan üreticilerin buğday verimi iki katına çıktı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleriyle Başkentli üreticilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Kırsal kalınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Tarımsal Sulama Göleti ve İletim Hattı Projesi” ilk meyvelerini vermeye başladı.

YAVAŞ: ‘‘ÇİFTÇİLERİMİZE SULU TARIM YAPMA İMKÂNI SAĞLADIK’’

Başkentli çiftçilere sulu tarım yapma imkânını sağladıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

‘‘Tarımsal Sulama Göleti ve İletim Hattı” projemizle; çiftçilerimiz gülüyor, ülkemiz kazanıyor. Haymana Sındıran Mahallesi’ne inşa ettiğimiz sulama göletinden yaklaşık 1500 dekar ‘kuru tarım’ alanına 6 bin metre uzunluğunda sulama borusu uzatarak çiftçilerimize ‘sulu tarım’ yapma imkânı sağladık. Göletten arazilerine sulama yapan üreticilerin buğday verimi iki katına çıktı.’’

AMAÇ: KURAKLIK KARŞISINDA SU KAYBINI AZALTMAK VE VERİMİ ARTIRMAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sulama çalışmaları kapsamında, su kaynaklarının verimli kullanılması, kurak iklim şartlarında su kaybının önüne geçilmesi ve kuru tarım arazilerinin sulu tarıma geçirilerek verimin ve ekonomik kazancın artırılması için çalışmalar artarak devam ediyor.

Haymana’nın Sındıran Mahallesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şunları kaydetti:

“Büyükşehirinkendi imkânlarıyla yapmış olduğu bir sulama göleti… 54 bin metreküp su hacmine sahip olan bu göletten 3 ana hattan yaklaşık Bin 500 ile Bin 600 dönüm alanı suladık. 2 Bin 100 dönüme kadar çıkacak bir sulama sahamız mevcut. Bunun yanı sıra mahallemize 1 adet selektör makinesi kurduk ve teslimini yaptık. Bunu da üreticilerimizin en önemli hububat üretimi merkezlerinden bir tanesi olan Haymana Sındıran Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hem sulama göleti, sulama şebekesi hem de selektör makinesi artık buradaki üreticilerimizin hizmetinde. Bu sayede gelirlerini minimum üçe katlayacaklar 200 ile 250 kilo ürün alırken şimdi 450 ile 700 kilo arasında değişen bir hasat miktarına sahibiz. Artık kuru tarımdan sulu tarıma geçtiğimiz için rekolte artıyor, rekolte artınca da üreticinin gelirini artırmış oluyoruz.”

BUĞDAY VERİMİ İKİ KAT ARTTI

Haymana Sındıran Mahallesine inşa edilen 54 bin metreküp su hacmine sahip sulama göletinden yaklaşık 1500 dekar kuru tarım alanına6 bin metre uzunluğunda sulama borusu uzatılarak çiftçilere sulu tarım yapma imkânı sağlandı.

ELDE EDİLEN ÜRÜNLER SELEKTÖR TESİSİNDE ELENECEK

Göletten arazilerine sulama yapan çiftçiler, dekar başına 500 ile 800 kilogram buğday elde ederek ürün verimlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulumu yapılan selektör tesisinde saatte 5 ton arpa ve buğday elenerek tohumluk buğday ve arpa elde edilecek.

Sulu tarım yapmaya başlayan üreticiler, verimin artmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Alpay (Sındıran Mahalle Muhtarı): “Büyükşehirin çiftçiye büyük desteği var. Verimlerimiz arttı. Yapılan göletin çiftçiye çok faydası oldu. Vatandaş sulamayı yapıyor ve fazla fazla verim alıyor, teşekkür ediyoruz.”

-Abdullah Küçük: “Şimdiye kadar kuru olan yerlerde dekarda 150, 250 kilo arası ürün alıyorduk. Şuan sulamayla 800, 900 kiloya çıkıyor. Bundan memnunuz. Üretim çok oldu, göletinkatkısı oldu. Göletten yararlanıyoruz çok iyi oldu. Ürünlerden diğer senelere göre kat kat verim aldık. Allah bereket versin.”

-Ayhan Akbelli: “Daha önce burada sulama olmadığı için dekarına 200 ile 400 kilo arasında buğday alıyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyesinin köyümüze kazandırdığı gölet ile 5 bin ile 10 bin dönüm arazide sulu tarım yapıyoruz. Biçer döver tarlaya girdi ilk ekinlerimizi aldık. Dönümde 800 kilo ile 1 ton arası buğday alıyoruz. Çok büyük bir artış oldu. Büyükşehirin köyümüze büyük destekleri oldu, çok teşekkür ediyoruz.”