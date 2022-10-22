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Gökçelik'ten GES yatırımı

EKONOMİ 22.10.2022, 13:20
Gökçelik'ten GES yatırımı

Raf sektörünün köklü markası Gökçelik son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar ve ihracat hacminde gösterdiği başarı performansı ile adından söz ettiriyor. Endüstri 4.0 yatırımlarına da start vermiş olan şirket Ar-Ge ve Tasarım konularına yaptığı yatırımlar ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilirlik vizyonu ve AB Yeşil Mutabakat eylem Planı kapsamsında çalışmalara başlayan Gökçelik, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet göstermekte olan 4.fabrikası Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) çatısına yaklaşık 3.500 metrekare bir alana GES açılışını gerçekleştirdi. Temiz enerji olarak kabul edilen, Yeşil Mutabakatın gereklilikleri arasında yer alan ve bir yenilenebilir enerji çeşidi olan güneş enerjisinden üretimde faydalanmak ve fosil yakıt kullanımını minimize etmek için yatırım yapan Gökçelik, sürdürülebilir bir ekonomi için üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel ısınma, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin önüne geçmek, karbonsuz ve dayanıklı bir ekonomi için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Gökçelik, GES ile 630.000 kWh/yıl elektrik üretmeyi planlıyor. Böylelikle elektrik tüketiminin %36’sını GES’ten sağlayacak. Ayrıca kurduğu GES ile 278 ton/yıl karbon salınımının önüne geçerek, 54 TEP/yıl tasarruf edip işletme ömrü boyunca da 25.000 adet ağaç eşdeğeriyle karbon emisyonunu engellemiş olacak. 

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, KalDer Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi, TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Oğuz Toraman, NOSAB Müteşebbis Heyeti Üyeleri ve pek çok davetlinin hazır bulunduğu GES Santrali açılışında konuşan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras; 45 yıllık bir sanayi geçmişine sahip olan Gökçelik’in her zaman çevre dostu bir işletme olduğunu hatırlatarak, artık çevre dostu olmanın yeterli olmadığını ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde çok daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Aras, Dünya kaynaklarını hızla tüketen insanlığın ivedilikle bu yoldan dönmesi ve karbon sıfır hedeflerini yakalamak için başta iş dünyası ve daha sonra da bireyler olarak üzerine düşen sorumlulukları ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini söyledi. GES yatırımının Gökçelik için bir adım olduğunu vurgulayan Aras sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. 

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