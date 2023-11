Go Green Türkiye kapılarını Bursa'da açtı

Bu yıl ilki düzenlenen Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye 2023, kapılarını açtı. Elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerinin sergilendiği fuar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Yarının elektrikli araç dünyasına bugünden ev sahipliği yapan Go Green Türkiye 2023’ü ilk gün, yurt içi ve yurt dışından bin 500’ün üzerinde profesyonel ziyaret etti.

Bursa Tüyap’ta devam eden Go Green Türkiye’ye gelenler, elektrikli otomobillerden elektrikli motosiklet, bisiklet ve scooter’a, golf arabalarından kamyonetlere kadar birbirinden farklı modelleri yakından inceleme fırsatı bulurken, Elektrikli Araç Deneyim Alanı’nda Hyundai, Kia, Leapmotor, MG, Opel, Skywell ve Was Motor markalarına ait yeni modelleri sürme keyfi de yaşıyor.

Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin (TEHAD) destekleriyle gerçekleştirilen Go Green Türkiye, 18 Kasım Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Katılımcı markaların, en yeni modellerini bu fuarda sergilediğini söyleyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Açılışla birlikte yoğun bir ziyaretçi ilgisi oldu. Gözlemlediğimiz kadarıyla katılımcılar da ziyaretçiler de fuardan oldukça memnun. Bu organizasyonu, sektörün kalbi Bursa’da gerçekleştiriyor olmak bizim açımızdan da gurur verici” dedi.

GO GREEN TÜRKİYE’DE, İKİ YENİ ELEKTRİKLİ YERLİ ARABA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Dünya markalarının en yeni elektrikli modellerine ev sahipliği yapan Go Green Türkiye’de Türk mühendisler tarafından geliştirilen iki farklı yerli otomobil de ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.