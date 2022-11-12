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Global giyim pazarının yüzde 12’si çocukların

EKONOMİ 12.11.2022, 13:10
Global giyim pazarının yüzde 12’si çocukların

Avrupa’nın en yüksek doğum oranına sahip Türkiye’de, hazır giyimden ayakkabı ve mobilyaya kadar pek çok alt sektör ile birlikte bebek ve çocuk perakende pazarı hızla gelişiyor. Çocuklarla ilgili harcamaların yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan çocuk giyim; toplam global giyim pazarının yüzde 12’sini oluştururken 2023 yılına kadar 239 milyar dolarlık değere ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye, bebek ve çocuk giyim sektöründeki iş hacmiyle de dünyada önemli bir konumda yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de bebek ve çocuk ekonomisi her geçen gün büyüyor. Dünyanın en büyük tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye, hazır giyim sektöründe de dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde ihracatını ve üretimini artıran Türkiye; 2021 yılında 20,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bebek-çocuk konfeksiyon ihracatını ise 2021 yılında 2020'ye göre 30'un üzerinde bir artışla tamamladı. 

İhraç ürünlerinde önemli bir payı da çocuk iç giyim – pijama bölümü oluşturuyor. Öyle ki, Tüm İç Sanayicileri Derneği Başkanı Eşref Geyik, Türkiye’nin ihraç ürünlerinde çocuk iç giyimin ilk 3, pamuklu çocuk pijama kategorisinin ise ilk 2’de yer aldığını, global olarak da bu sektörlerde ihracat rakibimizin Çin olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu ürünlerde ihracat yaptığı ülkeler sıralamasını başlarında ise; İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya’nın yer aldığını, ardındansa Orta Doğu bölgesi ülkelerinin olduğunu vurguladı. 

 “EN YÜKSEK BÜYÜME POTANSİYELİ”

Türkiye’de bebek ve çocuk giyim sektöründeki en zayıf halkayı ise pazarlama faaliyetlerinin oluşturduğunu vurgulayan 40. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, “Sektördeki şirketler üretmeyi bir şekilde başarmış olsa da pazarlama kaynaklarını kullanmakta zorluk yaşıyor. Bu sebeple sektöre yönelik yapılan organizasyonlara ve uluslararası fuar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ile bebek çocuk giyim sektörü de gelişmeye ve büyümeye devam edecektir. Özellikle ihracata yönelik olan bebek ve çocuk ürünleri özelindeki fuarlar, pazara büyük bir dinamizm getirirken sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor.

Bebek ve çocuk giyimi küresel piyasalarda en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak öne çıkıyor. Genç nüfusuyla bebek çocuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların iştahını kabartan Türkiye; kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı teslimat sağlayan yerli üreticileri ile pazardaki payını ve rekabet gücünü her geçen gün artırıyor. Biz de 7-10 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz CBME Türkiye fuarı ile uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurmaya imkan sağlarken aynı zamanda ihracatımıza olumlu katkılar sağlayacağız.” dedi.

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