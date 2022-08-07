Giyim Türkiye’ye yeni ihracat kapıları açarak sınıf atlatabilir

Türkiye’nin ihracatta yakaladığı büyüme ivmesi temmuz ayında da sürdü. Orvada'nın kurucusu Pınar Mercanoğlu, “Türk giyim sektörünün, dünyaca bilinen kalitesiyle atağa kalkarak yeni ülkelere yapılacak ihraçlarla zirveyi yakalayabileceğini düşünüyorum” dediİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de ihracat, istikrarlı büyümesini Temmuz ayında da sürdürdü.

Türkiye’nin ihracatı temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ilk 7 aylık dönemde de 144 milyar doları aştı. Yılın ilk 7 ayında büyümesini sürdüren ihracat koronavirüs dönemi sonrası atağa kalktı.

Türkiye’den dünyaya Temmuz ayında 217 ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Orvada'nın kurucusu Pınar Mercanoğlu, “Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya’ya yapılan ihracatlar uzun yıllardır başı çekiyor. Ardından Rusya, Bulgaristan ve Güney Afrika ülkeleri geliyor. Mevcut ülkelerle kimya, otomotiv, hazır giyim, çelik ve elektrik-elektronik sektörleri öne çıkıyor. Şimdilik ülkemizin kimya sektöründeki ihracat rakamları 3 milyar dolarla ilk sırada. Lakin aylık 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen Türk giyim sektörünün, dünyaca bilinen kalitesiyle atağa kalkarak yeni ülkelere yapılacak ihracatlarla zirveye yakalayabileceğini düşünüyorum” dedi.

"TÜRK KALİTESİNİ TÜM DÜNYA BİLİYOR"

Türk kalitesinin tüm dünyada yadsınamaz bir gerçek olduğunun altını çizen Mercanoğlu, “Dünyanın 5, AB’nin ise en büyük 3’üncü hazır giyim tedarikçisiyiz. Türkiye, 2021 yılı genelinde, birim değeri açısından Avrupa Birliği’nin ilk 10 hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi arasında 2 sıra birden atladı ve 5’inci ülke konumuna yükseldi. Yeterli teşvik ve yatırımla Afrika ve Güney Amerika ülkelerine yapacağımız yeni ihracat kapılarıyla ihracatta 5 yıl içinde sınıf atlatacaktır” ifadelerini kullandı.