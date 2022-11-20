GİV'in 10. Şubesi Bursa'da açıldı

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimci sayısının artırılması için ülke genelinde çalışmalarını sürdüren Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) 10. Şubesi Bursa’da açıldı.BURSA (İGFA) - Girişimci İşadamları Vakfı’nın Bursa Şubesi açıldı

Merinos AKKM’de düzenlenen GİV Bursa Şubesi’nin açılış töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vazifelerinde bulunmuş, siyasetin önemli isimlerinden Sayın Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Atilla Ödünç ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Girişimci İşadamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, vakfın faaliyetleriyle 5 bine yakın üniversite öğrencisine ve gençlere projeler aşıladıklarını ve girişimciliğe yönlendirdiklerini söyledi. Vakıf olarak çalışmaları modellediklerini belirten Koç, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılmasının hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Girişimciliğin ekonomik büyümede çok önemli bir yeri olduğunun ve girişimcilerin bir ülkenin veli nimeti sayılması gerektiğinin önemi üzerine çok değerli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vazifelerinde bulunmuş siyasetin önemli isimlerinden Faruk Çelik, şube yönetimine başarı dileğinde bulunarak, Bursa'nın iş insanlarının girişimcilik ruhuyla ekonomiye çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Açılış töreninde girişimciliğin ülke ekonomisine doğrudan etki ettiğini ve o ülkenin büyümesini sağladığı hakkında konuşan Girişimci İşadamları Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Yusuf Korkusuz, “Girişimci İşadamları Vakfımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerle yatırımcıların koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, girişimciliği özendirmek, desteklemek, yaymak ve Türkiye'yi ilgilendiren her türlü ekonomik mesele ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulmuştur. Ülke olarak bugün, dün olduğumuz yerin çok ilerisindeyiz, inanıyoruz ki, gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağız. Sorumluluk bilinci ile hareket ederek milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, fikirle finansı birleştirerek Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gelişmiş ekonomiler arasında yer alabilmek için girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini söyleyenBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, önümüzdeki yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını ifade etti.