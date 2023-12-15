Girişimci Sepeher Moosavi’ye Dubai’den altın madalya

Dünya genelinde bir ilke imza atan Türk girişimci ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi Seyed Sepehr Moosavi Almaleki, elektromanyetik sistemle çalışan meyve ve sebze kurutma makinesi ile Dubai Mucitler Yarışması'nda altın madalya kazandı.VAN (İGFA) - Dubai'de düzenlenen 2023 yılı icatlar fuarı kapsamındaki yarışmada, 21 ülkeden 340 proje arasından sıyrılan Moosavi'nin Wave Tech markası altındaki kurutma makinesi, tarım makineleri kategorisinde birinci olarak öne çıktı.

Moosavi'nin şirketi SM Global'in Müdürü olan Sepehr Moosavi, elektromanyetik sistemle çalışan bu cihazın farklı modellerini ürettiklerini belirterek, "Ev tipi ve sanayi tipi kurutma cihazlarımız, meyve ve sebzelerin kurutulmasında kimyasal kullanmadan uzun raf ömürleri sağlıyor" dedi.

Bu yenilikçi cihazın özellikleri arasında, sebzeleri ve meyveleri 20 dakika ile bir saat arasında kurutabilme özelliği bulunuyor. Sepehr Moosavi, "Hiçbir kimyasal madde kullanmamız ve meyvelerin vitamin ve proteinlerini korumamız, meyvelerin doğal aromalarını kaybetmemesini sağlıyor. Bu sayede sağlıklı bir kurutma işlemi gerçekleştiriyoruz" diye ekledi.

Firma Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohsen Moosavi ise, bu teknolojik yeniliğin Türkiye'nin tarım potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, ürün maliyetlerini düşürerek tarım üreticilerine avantaj sağlamayı hedeflediklerini ve ayrıca, bu teknoloji yöre halkına da önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Elektromanyetik sistemle çalışan kurutma cihazı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor ve sebze-meyve üreticilerinin pazarda daha güçlü bir konuma gelmelerine yardımcı olması bekleniyor. Bu yenilikçi ürün, Türkiye'nin tarım sektöründeki potansiyelini ve teknoloji üretme yeteneğini dünya genelinde gösteren önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor.