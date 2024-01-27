Girişimci adaylarına TÜBİTAK BİGG Fonu’ndan 900 bin lira yatırım desteği

TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde, TÜBİTAK 1812 Destek Programı kapsamında yürütülen BİGG GARAJ programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği verilecek. Başvurular internet üzerinden başladı.MEHMET UZEL/ ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2024 yılı ilk çağrısı kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı, TÜBİTAK’ın girişimci adayları için verdiği 900.000 TL sermaye desteği için başvuruları almaya başladı.

2024-1. Dönem çağrısından itibaren destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak. Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Kabul edildiği takdirde de, geri ödemesiz 900 bin TL sermaye desteği alabilecek.

Ayrıca, BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşları tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Girişimciler ayrıca TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi aracılığıyla işbirliği ağlarına, potansiyel müşterilere ve finansman kaynaklarına bir adım daha yaklaşacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

Destek için başvuru koşulları ise şöyle: Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak. Başvurular https://etugaraj.org/bigg-garaj/ adresi üzerinden yapılabilecek.

2015’DEN BERİ 16 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin; 2015 yılından günümüze BİGG GARAJ Programı kapsamında, 20’den fazla ilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine 1000’den fazla, mentorluk programına ise 500’den fazla girişimci katıldı ve 80’in üzerinde ekip 16 Milyon TL’nin üzerinde geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı. TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, şirketlerini kuran girişimcilerle beraber çalışarak onların Türkiye ve yurt dışından yatırım alması ve ürünlerini pazara sunmasına destek oldu.