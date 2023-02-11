Gilead Vakfı'dan 1 milyon dolar bağış

Yardım çabalarına destek olmak amacıyla Gilead Vakfı tarafından, International Medical Corps ve Direct Relief'e 1 milyon dolar bağış gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Gilead Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, depremin yaralarını dayanışma içerisinde birlikte sarabilmek için Gilead Türkiye olarak ilk andan itibaren ülke ve global seviyede tüm imkanlarını seferber ettikleri duyuruldu. Açıklamada, "Yardım çabalarına destek olmak amacıyla Gilead Vakfı tarafından, International Medical Corps ve Direct Relief'e 1 milyon dolar bağış gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda tüm dünyada çalışanlarımızın katkılarının üç katına çıkarılacağı ve insani yardım çabalarını desteklemek için Türk Kızılay’ın da dahil olduğu sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağı bir bağış kampanyası başlattık. Gilead Türkiye olarak 'Hayat Bulan Fikirler' bağış programımızın kaynağını da afet yardım çabalarına destek olmak amacıyla bağış olarak aktaracağız" ifadelerine yer verildi.