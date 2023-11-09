GİGDER'te Tekçe dönemi

Açılımı Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği olarak değişen GİGDER’de yapılan 2. Olağan Genel Kurul'da Bayram Tekçe, başkanlık görevini kurucu başkan Faruk Akbal'dan devraldı.İSTANBUL (İGFA) - GİGDER'in seçimli ikinci olağan genel kurulunda yeni dönem başkanı Bayram Tekçe oldu.

Başkan Tekçe, yeni döneme güçlü yönetim kadrosu ile hazır olduklarını belirtti.

Gayrimenkul ihracatı ekosisteminin oluşturulması için gereken kanuni altyapının hazırlanması için adımları atacaklarını kaydeden Başkan Tekçe, "Ülkemizde yatırım yoluyla ikamet'in (RBI) geliştirilmesi için müzakerelerimize devam edeceğiz. Yabancıya konut satışında zorlu bir dönemdeyiz. Atalarımız 100 sene önce daha zorlarını başardı. Doğru strateji ile güzel ülkemize doğrudan yatırım getirmeyi ivmelendirerek sürdüreceğiz. Ülkelerde ortalama doğrudan yatırımlarının yüzde 46’sını gayrimenkul yatırımları oluşturur. Biz de ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’nin Bayram Tekçe başkanlığındaki yeni yönetiminde, başkan yardımcılıklarına Ahmet Talat Karasu, Ahmet Kasım Değerli ve Abdüssamet Bahadır seçilirken; Abdullah Alhamad, Anıl Övençoğlu, Fatih Ergüven, Hakan Bucak, İsmail Altın, Ufuk Tetik ve Vedat Arslan üye olarak görev aldı.