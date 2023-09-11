GİFED Başkanı Oya Eroğlu oldu
Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) ikinci genel kurulunda yapılan seçimde Oya Eroğlu GİFED Başkanı seçildi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 iş kadını derneğinin kurucu olduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) ikinci genel kurulu 01 Eylül’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Gerçekleşen Olağan Genel Kurulda Divan Başkanlığına Tuba Aydın, Başkan vekilliğine Evrim Atasoy Ürük, katipliklere Filiz Oğuz, Funda Karaltı ve İrem Kolbakır seçildi.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Genel Sekreter Betül Sezgin tarafından delegelere sunulan Yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Sayman Belgin Çekmen Altay tarafından Federasyonun bilanço ve tahmini bütçesi üyelere okundu. Bütçe görüşmelerinin ardından Nazan Akıncı’nın olduğu Denetleme kurulu raporu ibra edildi.
Federasyon organlarının seçilmesiyle birlikte yeni yönetim kurulu başkanlığı görevine seçilen Oya Eroğlu’na teşekkür konuşması için söz verildi. Federasyonu oluşturan Afyon İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (AYİŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZKAD), İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) ve üyelerine teşekkür eden Başkan Oya EROĞLU konuşmasında şu ifadelere yer verdi.
“
GİFED olarak kurulduğumuz 2021 yılından bu yana geçen sürede çok güzel çalışmalara imza attık. Kurumsallaşmamızı her geçen gün daha ileriye taşıyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dünyadaki tüm kadınlarından önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde hak ve özgürlüklerini elde eden Türk kadınları olarak O’nun ışığında çalışmaya ve üretmeye birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu kendisine destek olan tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. GİFED Olağan Genel Kurulu dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
GİFED 2023-2025 dönemi yönetim kurulu ve denetleme kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
YÖNETİM KURULU ASİL
Oya Eroğlu
Arzu Erdi
Aybige Çalık
Ayşe Aslan
Belgin Çekmen Altay
Berman Mantı
Betül Sezgin
Canan Karalar Yüksel
Dilek Kalkan
Durdane Ateş
Gamze Aşnük
Gülnur Algül
Hilal Şahinaslan
İrem Kolbakır
Mehlika Gider
Mürvet Kocaaslan
Nazan Akıncı
Nihan Çakıcı
Nilgün Yılmaz
Nimet Can Balkan
Nimet Özlem Erkul
Özden Erten
Sakine Gökdoğan
Samiye Hancıoğlu
Sertaç Bilir Usel
Süheyla Gergin
Şeyda Şençayır
Ülkü Tolunay
Zühal Aslı Saka
YÖNETİM KURULU YEDEK
Gülay Durmuş
Hande Özok
Funda Karaltı
Şima Ulaş
Göknur Atalay
Menekşe İşter
Huriye Yamanyılmaz
Ayşe Kocaçay
Nihayet Kırbaş
Fulya Kılıçoğlu
Elif Özel
Şenay Özdemir
Belkıs Yakıcı
İlknur Gülsün Ünal
Şeyda Atabay
Evrim ATASOY ÜRÜK
Yasemin Yeşilova
Güzide Nur Özveren
Hülya Karadağlı Kaptan
K.Kamuran Temel
Emine Demirci
Müjde Doğan
Nalan karakaç
Tülin Tezer
Ayla Alkan
Şule SÜSLÜ
Esra Efe Ertuğ
Pelin DÖNGE
Elvan Sungur
DENETİM KURULU ASİL
Ceren Tekin
Pelin Yardım
Şennur ZENGİN
DENETİM KURULU YEDEK
Filiz Oğuz
Günfer Uysal
Tuba Aydın
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0