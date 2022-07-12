Gıdada ortak Ar-Ge atağı

Gıda ve içecek sektörü; yenilikçi ürünlerini tasarlayacağı, geliştireceği ve analiz edeceği teknolojik bir altyapıya kavuştu.ANKARA (İGFA) - Sektörde faaliyet gösteren tüm firma ve girişimlere açık olan Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) hayata geçti.

Gıda ve içecek sektöründeki girişimciler için TÜBİTAK MARTEK kapsamında bir kuluçka merkezi olarak da görev yapacak TÜBİTAK MAM Gıda İnovasyon Merkezi, 200 ileri teknolojili makine ve ekipmanı ile birlikte iş yapma kültürünü geliştirecek, yenilikçi ürün ve süreç geliştirilmesine katkı sağlayacak. Bu sayede işletmelerin AR-GE maliyetleri azalacak. Tesiste, minimal işlenmiş gıdalar, fermente meyve ürünleri ve meyve suyu, fındık ürünleri, bitkisel ekstraksiyon ve çay, hazır yemek, deniz ürünleri, starter kültür ile süt ürünleri pilot üretim hatları yer alacak.

TÜGİP FAALİYETE GEÇTİ

Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD kapsamında, TÜBİTAK öncülüğünde Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) kuruldu. Merkez ve platform, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında faaliyete geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre; TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesi Marmara Araştırma Merkezi’nde (MAM) Merkezin açılışını yapan Bakan Varank, “Ülkemize ilk defa gıda sanayine yönelik bu kapsamda ve geniş imkanlara sahip bir altyapı kazandırmayı başarmış oluyoruz. Bu tesis ve platformla gıda ve içecek sektöründe Ar-Ge ve birlikte geliştirme kültürünün artmasını, katma değerli ürünlerin geliştirilmesini arzu ve temenni ediyoruz.” dedi.

ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Varank, gıda üretiminde sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılmasının artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak “Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları da doğru şekilde kullanarak bu potansiyelimizi daha da geliştirecek ve ülkemizi bütün üretim alanlarıyla birlikte gıda üretiminde de dünyanın bir üretim üssü haline getireceğiz.” diye konuştu.

Merkezde 200 makine ve ekipman ile donatılmış minimal işlenmiş gıdalar, fermente meyve ürünleri ile meyve suyu, fındık ürünleri, bitkisel ekstraksiyon ve çay, hazır yemek, deniz ürünleri, starter kültür ile süt ürünleri işleme hatları yer alıyor. Merkezde ileri gıda analizlerinin yapılabileceği 84 modern laboratuvar cihazı da bulunuyor. Merkez aynı zamanda gıda sektöründeki girişimciler için bir kuluçka merkezi olarak da tasarlandı.