Gıdada ABD'ye ihracat hedefi 2 milyar dolar

Türk gıda sektörü, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatını 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) -Türk gıda sektörü, ABD’ye yeni ihracat bağlantıları yapmak için 12-14 Haziran 2022 tarihlerinde Yeni Dünya’nın en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı’na 32 firmayla katılacak.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, New York Summer Fancy Food Show Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 25 yıldır başarılı bir şekilde organize ettiklerini, yıllık 130 milyar dolar gıda ithal eden ABD’ye Türk gıda sektörünün 2021 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, önümüzdeki 4 yıllık dönemde bu ihracatı 2 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

GIDA SEKTÖRÜNÜN İHRACAT HEDEFİ 40 MİLYAR DOLAR

Türk gıda ürünlerine ABD pazarında talebi artırmak için 3 yıldır Ticaret Bakanlığı destekli TURQUALITY Projesi yürüttüklerini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, New York Summer Fancy Food Show Fuarı sırasında, TURQUALITY Projesinde işbirliği yaptıkları Las Vegas Üniversitesi ve Nevada Restoran Association temsilcilerinin katılımı ile Türk Mutfağı ve Türk Ürünlerine yönelik Tanıtım etkinliği gerçekleştirileceklerini paylaştı.

Hatırlanacağı gibi Türkiye, 2020 yılında ABD’ye 834 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç etmişken, 2021 yılında ABD’ye yapılan gıda ürünleri ihracatı yüzde 36’lık artışla 1 milyar 134 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri bu ihracattan 331 milyon dolarlık pay aldı. Türkiye’den ABD’ye ihracatta şekerleme ürünleri, meyve suları ve değirmencilik ürünleri öne çıkarken, Ege Bölgesi’nden Yeni Dünya’ya yapılan ihracatta konserveler, dondurulmuş gıdalar, su ürünleri, kuru meyveler ve zeytinyağı öne çıkmıştı.