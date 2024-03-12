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Gıda sektörünün ABD pazarı hedefi 5 milyar dolar

Türk gıda sektörü son 5 yılda iki kat büyüyerek 2 milyar dolar ihracat yaptığı Amerika Birleşik Devletleri pazarı için 5 milyar dolar hedef koydu.İZMİR

EKONOMİ 12.03.2024, 10:14
Gıda sektörünün ABD pazarı hedefi 5 milyar dolar

Türk gıda sektörü son 5 yılda iki kat büyüyerek 2 milyar dolar ihracat yaptığı Amerika Birleşik Devletleri pazarı için 5 milyar dolar hedef koydu.İZMİR (İGFA) - Türk gıda sektörü, 14-16 Mart 2024 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Californiya-ANAHEİM’da düzenlenecek olan Natural Products Expo West Fuarı’na 8 firmayla katılıyor.

Natural Products Expo West Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Türkiye’nin gıda ve organik ürün ihracatında lider ihracatçı birliği olan Ege İhracatçı Birlikleri gerçekleştiriyor.

2023 yılında 7,3 milyar dolar tarım ürünleri ihraç eden Egeli ihracatçılar 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracatına ABD pazarında büyüyerek ulaşmak için kolları sıvadı.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ABD’nin dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ülkesi olduğunu, ABD’nin yıllık 230 milyar dolara ulaşan gıda ithalatından daha fazla pay almak için Natural Products Expo West Fuarı’nda yerlerini alacaklarını söyledi.

DÜNYA’NIN GIDA AMBARIYIZ

Türk gıda sektörlerinin 2023 yılında 26 milyar dolarlık bir ihracat performansı ortaya koyduğunu aktaran Işık, “Dünya’nın gıda ambarıyız. Kuru meyveler, zeytin, zeytinyağı su ürünleri, meyve sebze mamulleri, baharatlar, bitkisel yağlar, hububat, bakliyat, un, unlu mamuller, taze meyve sebze, hayvansal mamuller başta olmak üzere pek çok gıda ürününde dünyanın en büyük tedarikçileri arasındayız. Organik sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline ulaştık. ABD pazarında 2 milyar dolar bandına gelen gıda ürünleri ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak için ABD pazarına yönelik tanıtım stratejimiz fuarlar, TURQUALITY Projesi ve sektörel ticaret heyetleriyle devam edecek” şeklinde konuştu.

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini artırmak ve ihracatımızı yükseltmek için Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projelerinin 5 yıldır devam ettiğini ve Ticaret Bakanlığı’nca örnek proje olarak nitelendirildiğini ifade eden Işık, şöyle devam etti; “Amerika Birleşik Devletleri’nde Fancy Food, Japonya’da Foodex Japan, Almanya’da Biofach Organik Ürünler, Çin’de Çin İthalat Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonlarını uzun yıllardır başarılı bir şekilde yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu olarak ABD’deki Natural Products Expo West Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparak Milli Katılım yaptığımız gıda fuarları sayısını 5’e çıkarmış olduk.”

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