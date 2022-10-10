Gıda Fuarı önce gözü, sonra mideleri doyurdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde açılan ve Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda esnafın katıldığı 9. Gıda ve Yöresel ürünler fuarına hafta sonunda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Bölgenin en büyük fuar merkezlerinden biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar merkezinde açılan 9. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda esnafın katıldığı fuarda yöresel ürünler satışa sunuldu. Hafta sonunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarı gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, stantları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Fuar merkezinde açılan yöresel ürünler stantlarını gezen Başkan Beyazgül, esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, herkesi yöresel ürünler fuarına davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ 9. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları fuarımız devam ediyor. Fuara çok büyük bir ilgi var. Vatandaşlarımız açılan fuarımızdan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Türkiye’nin birçok ilinden buraya insanlarımız stant açmak için gelmişler ve her yöreye özgü ürünler yer alıyor.’’ dedi.

Fuar organizasyon sorumlusu ve esnaflar vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

9. Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları fuarına 16 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.