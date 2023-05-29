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Gezici Halkın Kasabı mahalle mahalle dolaşacak

EKONOMİ 29.05.2023, 10:10
Gezici Halkın Kasabı mahalle mahalle dolaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 şubeyle hizmet verdiği Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’na gezici araç da eklendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırma vizyonuyla hayata geçirilen Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nın 11 şubesine gezici araç da eklendi. Çiğli’nin Köyiçi Mahallesi’nde faaliyete geçen ve 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek ilk mobil marketi ziyaret eden Başkan Tunç Soyer’e İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
  “Vatandaşın cebinde kalan rakam 25 milyon liranın üzerinde” Gezici marketin kuruluşunda emek verenlere teşekkür eden ve vatandaşlara “Hayırlı olsun” diyen Başkan Tunç Soyer, ülkedeki enflasyonu hatırlattı. Hayat pahalılığıyla Halkın Kasabı/ Halkın Bakkalı aracılığıyla mücadele ettiklerini belirten Başkan Soyer, “Bu hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eseri değil biliyorsunuz ama biz yine de çare üretmeye çalışıyoruz. Sadece kurduğumuz Halkın Kasabı’yla vatandaşlarımızın cebinde kalan rakam 25 milyon liranın üzerinde” dedi. 
  “En çok ihtiyaç duyulan mahallelere gidecek” Başkan Soyer, 12’ncisinin mobil olarak hizmete alındığı Halkın Kasabı için “İzmir’in her mahallesine, en çok ihtiyaç duyulan mahallelerine gidecek. Ve vatandaşlarımızın uzun zamandır mahrum kaldıkları et mamulleriyle buluşmasına imkân verecek” diye konuştu.
  Her hafta farklı bir mahallede olacak Halkın Kasabı mobil aracı, 4 Haziran Pazar gününe kadar 09.00-20.00 saatleri arasında Çiğli’deki noktasında hizmet verecek. Pazar günü mobil araç kapalı olacak. Yurttaşlardan gelen talep doğrultusunda araç her hafta farklı bir mahallede hizmet verecek. Belirlenen satış noktalarının duyurusu Halkın Bakkalı sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılacak.
  12 şubeyle ucuz ve sağlıklı gıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından sayıları 12’ye ulaşan Halkın Bakkalı’nın yenilenen Halkın Kasabı reyonlarında, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde küçük üreticiden alınan sağlıklı ve güvenli et ürünleri, İzmirli markalı işlenmiş ürünler ve karkas et uygun fiyatla satışa sunuluyor.
Enflasyon nedeniyle piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 40 altında satılan et ürünleri yurttaşların mutfağına umut oldu. Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı şubelerinde et ürünlerinin yanı sıra İzmirli markalı süt ürünleri, bitkisel ürünler ve Türkiye’nin dört bir yanından kooperatiflerin ürettiği doğal ve sağlıklı ürünler yer alıyor.

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