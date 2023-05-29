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GES ile sanayiciler enerji maliyetlerinden kurtuluyor

EKONOMİ 29.05.2023, 08:19
GES ile sanayiciler enerji maliyetlerinden kurtuluyor

AK-EL Enerji Proje Sorumlusu ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Merve Nur Kutlu, GES yatırımlarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji sektöründe güneş enerjisi potansiyelinin de giderek ortaya çıktığını vurguladı.AFYON KENT HABER

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Çatı ve Arazi Güneş Sistemleri alanında faaliyet gösteren AK-EL Enerji Proje Sorumlusu ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Merve Nur Kutlu önemli bilgiler paylaştı.

GES yatırımlarını daha ekonomik ve cazip hale getiren teşvikler hakkında konuşan Kutlu, AK-EL Enerji'nin AN-EL elektroteknik ile iş ortaklığı ve Nova Steel metal bölge bayiliği hakkında da bilgi verdi. Şirketin 73 yıllık AN-EL Elektroteknik deneyimi ve 10 yıllık AK-EL enerji deneyimiyle sektörde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Günümüzde enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları giderek önem kazanıyor. Bu bağlamda güneş enerjisi, çevre dostu ve ekonomik bir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. AK-EL Enerji, güneş enerjisini en etkili şekilde kullanmayı hedefleyen bir firma olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

Kutlu, GES yatırımlarının ekonomik ve cazip hale gelmesini sağlayan teşvikler hakkında konuşarak röportajına başladı. Türkiye'de son yıllarda devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvik politikalarının arttığını belirten Kutlu, güneş enerjisi yatırımlarının daha da teşvik edildiğini söyledi. Bu teşvikler sayesinde yatırımcıların güneş enerjisi projelerine olan ilgisi arttı ve sektörde büyük bir hareketlilik yaşandı. AK-EL Enerji olarak, müşterilerimize bu teşviklerden en iyi şekilde faydalanma imkanı sağlıyoruz ve projelerini daha ekonomik hale getiriyoruz.

AK-EL Enerji'nin AN-EL Elektroteknik ile olan iş ortaklığına da değinen Kutlu, bu ortaklığın firma için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. AN-EL Elektroteknik'in 73 yıllık deneyimi ve sektördeki güvenilirliği sayesinde AK-EL Enerji'nin projelerinin kalitesinin arttığını vurguladı. Nova Steel metal bölge bayiliğini yürüten AK-EL Enerji, müşterilerine marjinal arazi temini, çağrı mektubu alma süreci, projelendirme ve kurulum hizmetleri gibi birçok alanda destek sağlıyor. Bu sayede müşteriler, güneş enerjisi projelerini güvenle AK-EL Enerji'ye emanet edebiliyor ve kaliteli bir hizmet alabiliyor.

AK-EL Enerji'nin sektördeki deneyimi ve uzman kadrosu, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Merve Nur Kutlu, röportajında, firma olarak yenilikçi çözümler ve teknolojiler üzerinde yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu sayede, müşterilerine en verimli ve sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini sunmayı amaçladıklarını belirtti.

GES yatırımlarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji sektöründe güneş enerjisi potansiyelinin de giderek ortaya çıktığını vurgulayan Kutlu, AK-EL Enerji olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının çevre dostu ve ekonomik olduğunu vurgulayan Kutlu, güneş enerjisinin sınırsız bir kaynak olduğunu ve doğaya hiçbir zararının olmadığını belirtti. Bu nedenle, AK-EL Enerji'nin misyonunun, Türkiye'de güneş enerjisinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve enerji sektöründeki dönüşümü desteklemek olduğunu açıkladı.

Röportajın sonunda Merve Nur Kutlu, AK-EL Enerji'nin gelecek hedeflerine değindi. Şirketin, güneş enerjisi sektöründe lider bir konuma ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Bunun için AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini ve sürekli olarak yenilikçi çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sektördeki güvenilirliğini artırmayı ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

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