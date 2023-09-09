GES çiftçilerin yaşam umudu oldu

Mersin’in yüksek kesimlerinde hayvanlarını otlatan yörük aileler, coğrafi şartlardan dolayı elektrik olmadığı için gündelik ihtiyaçlarını karşılarken zorlanıyordu. Bu kapsamda “Güneş Topluyoruz Sizin İçin” sloganıyla hayata geçirilen ‘Güneş Paneli Desteği’ projesi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan konargöçer ailelerin yaşam standardını yükseltmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde tarım ve hayvancılığa yaptığı desteklerle, yerelde kalkınmanın öncüsü olmayı sürdürüyor. Mersin’in yüksek kesimlerinde hayvanlarını otlatan yörük aileler, coğrafi şartlardan dolayı elektrik olmadığı için gündelik ihtiyaçlarını karşılarken zorlanıyordu. Bu kapsamda “Güneş Topluyoruz Sizin İçin” sloganıyla hayata geçirilen ‘Güneş Paneli Desteği’ projesi, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan konargöçer ailelerin yaşam standardını yükseltmeye devam ediyor.

Güneş paneli sayesinde elektriğe kavuşan yörük aileler karanlıktan kurtuluyor

Elektrik ihtiyacını akü, lüks lambası gibi geçici çözümlerle gideren ve güneş enerji paneline ihtiyaç duyan konargöçer ailelerden biri de, Aysel ve Ekrem Bayram çifti. Büyükşehir’in ‘Güneş Paneli Desteği’nden faydalanan Bayram çiftinin çadırı artık Büyükşehir’le aydınlanıyor.

Yazın kavurucu sıcağında buzdolabında soğuksuyu bulunan, akşamları televizyonunu açan ve hayvanların bakımını yaparken artık zorlanmayan Bayram çifti, güneş paneli sayesinde elektriğe kavuşmanın rahatlığını yaşıyor. Güneş paneli desteğinden faydalanan yörük aile, Büyükşehir sayesinde karanlıktan kurtulduklarını ifade ediyor.

Kutlu: “Konargöçer ailelerimizin sosyoekonomik yönden gelişmişliklerini artırmak adına projeyi yürütüyoruz”

‘Güneş Paneli Desteği’ projesinin Mersin il genelinde ve kırsalda yaşayan konargöçer aileleri kapsadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, “Projemiz 2023 yılı projeleri arasında yer almakta olup, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ve gezici arıcılarımıza yönelik yapılmış bir proje” dedi. Proje kapsamında 360 küçükbaş hayvan yetiştiricisine ulaştıklarını kaydeden Kutlu, projeden faydalanan 360 kişinin 306’sının erkek, 54’ünün ise kadın olduğunu ifade etti.

Projenin kapsamıyla ilgili bilgiler veren Kutlu, “Konargöçer ailelerimiz çadırda ikamet ettikleri için, çoğu zaman karanlıkta hayatlarını sürdürüyor. Bu yüzden onların sosyoekonomik yönden gelişmişliklerini artırabilmek ve onlara daha faydalı olabilmek adına bu projeyi yürüttük. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, gece hayvan bakımları oluyor. Bunu yapabilmeleri için de ışık kesinlikle şart” dedi.

“Projemizde Mersin genelinde başta kadınlarımız olmak üzere üreticilerimizi destekledik”

Proje kapsamında 13 ilçede hizmet verdiklerini söyleyen Kutlu, üretici kadınların desteklenmesine öncelik verdiklerini dile getirdi. ‘Güneş Paneli Desteği’nden faydalanacak aileler hakkında bilgi veren Kutlu, aranacak şartlarla ilgili şunları söyledi: “Yetiştiricilerimizin Mersin ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne veya Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Geçmiş yıllarda verdiğimiz güneş panellerinden faydalanan üreticilerimizin yanı sıra, bu projeden hiç faydalanmamış yeni üreticilerimize odaklandık. Arıcılarımızda en az 150 ile 300 arasında kovan sayısı bulunan yetiştiricilerimizin yanı sıra, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde 75 ile 200 arasında hayvanı bulunan yetiştiricilerimize bu desteği sağladık.”

Projenin 2024 yılında da devam edeceğini vurgulayan Kutlu, “Konargöçer ailelerimizin yanı sıra, geçici arıcılarımızın da yaşam standardını yükselterek, coğrafi koşulları ön plana aldığımızda, bu standartları yükselttikleri için ileriye dönük kırsaldan kente göçün de önüne geçmiş olduk” dedi.

Bayram: “Uzun yıllardan beri elektriğimiz yoktu”

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak sağlayan ve projeden faydalanan Aysel Bayram, “Küçükbaş hayvanlarımız var. Onların etinden sütünden faydalanıyoruz, peynir yapıyoruz. Her şeyi kendimiz üretiyoruz, gelirimizi buradan kazanıyoruz” dedi. Uzun yıllardır elektrikleri olmadığını ve ‘Güneş Paneli Desteği’ projesini çevrelerindeki ailelerden duyduklarını söyleyen Bayram, traktörün arkasına taktıkları led lambalar veya tüplü lüks yakarak aydınlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Güneş paneli desteğinden faydalanarak elektriğe kavuştuktan sonra, hayatındaki değişiklikleri anlatan Bayram, “Soğuk suyumuz oldu, akşamları televizyon açıyoruz eğlencemiz oluyor, ışığımız yanıyor, telefonumu rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Önceleri böyle bir imkânımız yoktu, motorun aküsüyle dolduracak oluyorduk, ya aleti ya telefonu yakıyorduk” dedi. Elektriğe kavuştuktan sonra yaşamlarında da zaman geçirmek için yeni aktiviteler oluştuğunu da söyleyen Bayram, “Önceden hep bir şeylerle uğraşıp erken yatardık. Şimdi televizyona bakıyoruz, oyalanıyoruz, çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

“Büyükşehir sayesinde karanlıktan kurtulduk”

Elektriğe kavuştuktan sonra sabahın erken saatinde hayvan bakımını artık karanlıkta yapmak zorunda kalmadığını belirten Bayram, “80 ile 100 arasında hayvanım var. Sabahın çok erken saatinde kalkıp onları sağıyoruz. Hayvanların içinde doğum yapanlar oluyor. Önceden el lambasıyla gidiyorduk ve kontrolü zor oluyordu. Şimdi ise gidip gelirken ışık açıyoruz, aydınlık oluyor. Önceki rezillikten kurtulduk” ifadelerine yer verdi.

Şimdiye kadar proje kapsamında 360 üreticiye ulaşan ‘Güneş Paneli Desteği’ projesinde; konargöçer ailelerin hem gündelik ihtiyaçlarını daha kolay gidermeleri, hem de yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Yüzde 50 hibeli olan proje kapsamında dağıtılan mobil sistem içerisinde; 1 adet güneş paneli, 1 adet jel akü, 1 adet şarj regülatörü, 1 adet inverter, 1 adet pano, 9 metre kablo, 1 adet ayak sistemi yer alıyor. Yaz aylarında 1.2 kw enerji üreten bu sistem sayesinde 4 adet led ampul ve 1 adet mini TV ünitesini çalıştırmanın yanı sıra, telefonun şarj edilebilmesine de imkan tanınıyor.