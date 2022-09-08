GES bayi toplantısına CW Enerji ev sahipliğinde yapılacak

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini Antalya’da ağırlayacak. 400’ün üzerinde bayisi bulunan CW Enerji, 11-13 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük GES bayi toplantısına ev sahipliği yapacak.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren bayilerini Antalya’da ağırlayacak.

Her geçen yıl büyüyerek ilerleyen ‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’ 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantının ilk gününde bayiler ilk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikayı ziyaret edecek ve fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulacak.

Firmada hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilecek olan bayiler, yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylı bilgi sahibi olacak.

İkinci gün ise Belek’te bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelecek olan bayilere, CW Akademi bünyesinde yer alan uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında genel bilgilerin yanı sıra AR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek. Ayrıca 2022 yılı genel değerlendirmesi yapılırken, 2023 yılı hedefleri ve öngörüleri de ele alınacak.

‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’nın bu yıl 5.’sini gerçekleştireceklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye’nin en büyük GES bayi toplantısına ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Sarvan, her geçen yıl kendilerini geliştirdiklerini ve büyüyerek yol almaya devam ettiklerini belirterek, “Yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atıyoruz. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim firmasıyız. Bu başarımızda bayilerimizin büyük payı var. Etkinliğimizde bayilerimiz ile keyifli vakit geçireceğiz. Biz büyük bir aileyiz ve bununla gurur duyuyoruz” dedi.