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Geri dönüşümler çiftçiye yarayacak

EKONOMİ 05.05.2023, 07:27
Geri dönüşümler çiftçiye yarayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ, park ve bahçelerden topladığı atık plastikleri geri dönüşümle ‘damlama sulama borusu’ haline getirmeye başladı. Üretilen damlama sulama boruları ise ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacak ve kırsal destek sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi.

ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ, Kahramankazan’da kurduğu tesislerde park ve bahçelerden toplanan atık plastikleri geri dönüşümle damlama sulama borusu hâline getirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni projelerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, “Geri dönüşüm ataklarımızla hem dünyamızı koruyor hem de üretime destek oluyoruz. Park ve bahçelerden toplanan tehlikesiz atık plastikleri BelPlas tesislerimizde damlama sulama borusu haline getirerek çiftçilerimize dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

 GÜNLÜK 30 BİN METRE BORU ÜRETİLECEK

Park ve bahçelerden toplanan tehlikesiz atık plastikler BelPlas tesislerinde 20 santimetre ile 1 metre arasında damlama sulama borusu  haline getiriliyor.

Tesis; 1 dakikada 60 metre uzunluğunda boru üretebilirken, toplamda günlük tek vardiyada 30 bin metre üretim yapacak.

 ÜRETİLEN BORULARLA ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DESTEK SAĞLANACAK

BelPlas AŞ Üretim Sorumlusu Nurettin Doğuş Gürbüz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi parklarından topladığımız tehlikesiz plastik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak elde ettiğimiz çapaklardan granül, granüllerden ise damlama sulama borusu üreterek çiftçilerimize destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Üretilen damlama sulama boruları ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacak.

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