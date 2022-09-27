Geri dönüşüme 'yeşil ışık'... Sakarya'dan sonra sıra Bursa'da

Sakarya’da yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçmesi planlanan, Türkiye’nin ilk EKO Endüstriyel Yeşil OSB’si unvanına sahip OSB projesinde sona gelindi. Proje tamamlanıp firmalar üretime başladığında yıllık 2,5 milyar ila 4,5 milyar dolar arasında değişen ciroya ulaşması ön görülüyor.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin geri dönüşümdeki iş hacmi ve potansiyeli her geçen gün artıyor. Artan iş hacmi sektörel anlamda büyümeyi de beraberinde getiriyor.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği’nin (GEKADER) Sakarya Karasu Limanı’na komşu geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk EKO Endüstriyel Yeşil Organize Sanayi Bölgesi projesinde sona gelindi.

Geçtiğimiz günlerde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun düzenlediği toplantıya katılan Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile yapılan görüşme sonrasında, Büyükdede bakanlık olarak proje üzerindeki çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda Sakarya’da Türkiye’nin ilk Yeşil OSB’si unvanına sahip EKO Endüstriyel Yeşil Organize Sanayi Bölgesi projesinde sona gelindiğini kaydeden Büyükdede, "Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar hızlandırılıp hayata geçtiğinde OSB’nin yıllık 2,5 milyar ila 4,5 milyar dolar arasında değişen ciroya ulaşması ön görülüyor" dedi.

Sakarya Karasu Limanı’nda 2 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçecek EKO Endüstriyel Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ilk etapta 2 bin dönüm içerisinde inşa edilmesi planlanıyor. İlk etapta 150 firmaya ev sahipliği yapacak EKO Endüstriyel Yeşil Organize Sanayi Bölgesi kademeli olarak 250 firmaya kadar kapasitesini artırabilecek. Sakarya Karasu Limanı’na 10 ila 50 kilometre uzaklıkta konumlanacak OSB, doğrudan 25 bin, kademeli olarak 100.000 kişiye iş imkanı da sunacak. OSB’nin lojistik cirosu ise 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye’nin ilk EKO Endüstriyel Yeşil OSB’si çevre dostu yaklaşımıyla karbon ayak izini de silmiş olacak. Projede ayıca üretimde ihtiyaç duyulan kaynakların verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynağının kullanımı, teknolojik ve yenilikçi temiz üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve adil dönüşümün sağlanması gibi hedefler yer alıyor.

İsmail Turhan: “Sakarya’dan sonra sıra Bursa’da”

Geri Dönüşüm OSB projelerine Sakarya ile başlayıp tüm Türkiye genelinde sürdürmek istediklerini kaydeden GEKADER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Turhan, “Bugün baktığımızda geri dönüşüm OSB projemiz sadece Sakarya ile sınırlı kalmayacak. Sakarya’daki hayata geçirmeyi planladığımız projemiz pilot OSB projesi olacak. Üretim hacmi olan birçok ilimizde OSB projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. GEKADER olarak BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile görüştük. BTSO’da yapılacak seçim sonrasında Sakarya’dan sonra ilk olarak Bursa’da Yeşil OSB’yi hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.