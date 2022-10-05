Genel devlet açığının gayrisafiye oranı yüzde 1,1

TÜİK'in yayımladığı 2021 yılına ait 'Devlet Hesapları' istatistiğinde, genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı yüzde 1,1 oldu.ANKARA (İGFA) -Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edilirken, bir önceki yıl yüzde 4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 1,1'e düştü.

Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken, merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi.

Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021 yılında yüzde 41,8'e yükseldi.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2021 yılında yüzde 32,5 oldu.

Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2021 yılında 1 trilyon 813 milyar 784 milyon TL'ye yükseldi.

