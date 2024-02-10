Genel Başkan Canan Ceylan: "Bakliyat, Sürdürülebilir Geleceğin Temeli"

Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan Ceylan, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü vesilesiyle önemli bir mesaj yayınladı.ANKARA (İGFA) - Ceylan, kaliteli tarımsal üretim ve güvenli gıda tüketiminin yanı sıra sağlıklı beslenme ve yeşil bir dünyanın önemini vurgulayarak, bakliyatın temel gıda olarak benimsenmesinin sürdürülebilir bir gelecek için kritik olduğunu belirtti.

Canan Ceylan, tarımsal üretimden sofralara kadar sağlıklı ve güvenli gıda tedariki zincirinin her aşamasında bakliyatın rolünü güçlendirme çağrısında bulundu. "Tarladan Sofraya Sağlıklı ve Güvenli Gıda" temasına odaklanan Ceylan, bakliyatın beslenme açısından sağladığı faydaları ve çevre üzerindeki düşük etkisini dile getirdi. 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü'nün, bu değerli gıda grubunun farkındalığını ve tüketimini artırma yönünde bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Genel Başkan Canan Ceylan, bakliyatın sürdürülebilir tarım politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Sürdürülebilir bir gelecek için, hepimizin bakliyatları temel gıda haline getirmesi gerekiyor. Bu sayede hem sağlıklı nesiller yetiştirebilir hem de gezegenimizi koruyabiliriz" dedi. Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği'nin başkanı olarak Ceylan, bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmeye ve gerekli adımların atılması için çalışmalara devam edeceğini belirtti.