Gençosman Et Mangal’a Uludağ Sarıalan’da işgal isyanı

Son günlerde Alan Başkanlığı konusunda gündemden düşmeyen Uludağ’da Gençosman Et Mangal, günübirlikçileri yolu işgal etmesi nedeniyle isyan ettirdi.

BURSA (İGFA) – Uludağ’a günü birlik giden Bursalılar, otopark sorunu nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. Sarıalan’da yol kenarlarına araçlarını park ederek çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyen Bursalılar, özel tesislerin yolları işgal etmesine tepki gösterdi.

"GİDİN BAKANLIĞA, VALİLİĞE ŞİKAYET EDİN!"

Sarıalan’da Gençosman Et Mangal tesisinin yaklaşık 300 metrelik yolu işgal ettiğini dile getiren Bursalılar, “Tesisten 400 metre uzaklıktan başlayarak yol kenarlarına sandalye koyup araç park ettirmiyorlar. Üstelik kaba ve mafyavari davranışlarıyla bizleri bezdirdiler. ‘Burası devletin yolu. Neden işgal ediyorsunuz?’ diye sorduğumuzda ‘Burası bize ait, park edemezsiniz’ dediler. ‘Tapusunu gösterin size ait olduğunu’ diye sorduğumuzda ise, ‘Her gelene tapu mu göstereceğiz. Gidin bakanlığa, belediyeye, valiliğe şikayet edin. Bize kimse dokunamaz’ diyerek üzerimize yürüdüler. Devletin denetim kurumları neden burada çalışmıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bu konuda denetim, yaptırım ya da ceza uygulamayacak mı? Uludağ’da Bursalıların hakkı yok mu?” diye tepkilerini dile getirdiler.

“TURİSTLERE BAĞIRIP ÇAĞIRIYORLAR”

Osman Erol isimli vatandaş ise, Gençosman Et Mangal’ın turistlere bağırıp çağırdığını dile getirerek, “Uludağ’da olan tüm küçük büyük işletmeciler belgelendirilmesi ve sıkı bir devlet denetimi gerekli. Herkesi kazıklıyor. Turistlere bağırıp çağırıyorlar. Çok kaba davranışları var maalesef” diye tepki gösterdi.

“EKMEK VE SU 80 LİRA. GARSON PARASI 160 LİRA!”

Yiğit Ser isimli vatandaş ise, Gençosman Et Mangal’da fiyatların uçuk olduğuna dikkat çekerek, “Hizmet sıfır. Bursa’nın en güzel yeri Uludağ’da kimi tutarlarsa hesap konusunda hakkı olmayan fiyatlar yazılıyor. Ekmek parası diye hesap ile ilk defa karşılaştım. İçilmeyen suyun, yenilmeyenin hesabı yazılıyor. Garson parası diye akıl almaz fiyatlar yazılıyor. Hakkımı helal etmiyorum, kimseye tavsiye etmiyorum çok kötü bir yer. Ekmek parası 80 lira, su parası 80 lira, garson parası 160 lira” ifadelerini kullandı.